Twitter permanentnie zablokował konto Donalda Trumpa

Donald Trump to jeden z najbardziej kontrowersyjnych prezydentów USA. Większej armii antyfanów doczekali się swojego czasu chyba tylko Richard Nixon (przez aferę Watergate) i Abraham Lincoln (którego przeciwnicy wzniecili wojnę secesyjną). Jednocześnie prezydent-biznesmen kochał nade wszystko Twittera. Sam o sobie mówił, że jest prawdziwym artystą 140 znaków (zanim Twitter nie podniósł limitu znaków we wpisie). Prezydent był dosadny, miał charakterystyczny język i... czasami/często szybciej pisał niż myślał. Podobnie zresztą wyglądała jego prezydentura. Ale to już było. I nie wróci więcej.

Twitter postanowił bowiem permanentnie zawiesić konto Donalda Trumpa. Wcześniej mowa była o zawieszeniu do 20 stycznia, kiedy władzę oficjalnie przejmie Joe Biden, jednak Twitter raz jeszcze przeanalizował ostatnie wpisy obecnego (jeszcze) prezydenta i postanowił zablokować mu dostęp do konta na stałe. Nie wiadomo czy w ślady Twittera pójdą Facebook i Snapchat - te media społecznościowe nie wykluczają zdjęcia blokady z Trumpa. Na pewno nie stanie się to jednak przed 20 stycznia.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y