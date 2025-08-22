Bezpieczeństwo

Europol daje 50 tys. dolarów za informacje? No nie do końca

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:02
W ostatnich dniach światowe media obiegła informacja, że Europol wyznaczył 50 tys. dolarów nagrody za informacje o dwóch administratorach oprogramowania ransomware o nazwie Qilin. Problem w tym, że to było oszustwo.

Fałszywa nagroda

Informacja o nagrodzie za wieści na temat osób znanych pod pseudonimami Haise i XORacle pojawiła się na grupie Telegrama o nazwie @europolcti. Niestety, wiele osób uwierzyło w wiadomość.

W trakcie trwających międzynarodowych dochodzeń potwierdziliśmy, że grupa cyberprzestępcza Qilin przeprowadziła ataki ransomware na całym świecie, poważnie zakłócając funkcjonowanie infrastruktury krytycznej i powodując znaczne straty finansowe. Zidentyfikowaliśmy dwóch głównych administratorów działających pod pseudonimami Haise i XORacle, którzy koordynują działania afiliantów i nadzorują działania wymuszające okup. Współpracując z międzynarodowymi partnerami, aktywnie śledzimy wszystkie dostępne tropy. Za informacje, które bezpośrednio doprowadzą do identyfikacji lub lokalizacji tych administratorów, oferowana jest nagroda w wysokości do 50 000 dolarów.

brzmiał post na Telegramie.

Europol oficjalnie potwierdził, że informacja nie jest prawdziwa. W nowym poście na Telegramie autor przyznał, że było to oszustwo, które miało na celu zwieść dziennikarzy oraz badaczy ds. cyberbezpieczeństwa. Przyznał, że oszukanie ich było bardzo łatwe.

Nie jest to pierwszy raz, gdy w mediach pojawiają się fałszywe informacje na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. 

Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo europol ransomware Qilin ransomware
Zródła zdjęć: PixelBiss / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer