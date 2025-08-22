Europol daje 50 tys. dolarów za informacje? No nie do końca

W ostatnich dniach światowe media obiegła informacja, że Europol wyznaczył 50 tys. dolarów nagrody za informacje o dwóch administratorach oprogramowania ransomware o nazwie Qilin. Problem w tym, że to było oszustwo.

Fałszywa nagroda

Informacja o nagrodzie za wieści na temat osób znanych pod pseudonimami Haise i XORacle pojawiła się na grupie Telegrama o nazwie @europolcti. Niestety, wiele osób uwierzyło w wiadomość.

W trakcie trwających międzynarodowych dochodzeń potwierdziliśmy, że grupa cyberprzestępcza Qilin przeprowadziła ataki ransomware na całym świecie, poważnie zakłócając funkcjonowanie infrastruktury krytycznej i powodując znaczne straty finansowe. Zidentyfikowaliśmy dwóch głównych administratorów działających pod pseudonimami Haise i XORacle, którzy koordynują działania afiliantów i nadzorują działania wymuszające okup. Współpracując z międzynarodowymi partnerami, aktywnie śledzimy wszystkie dostępne tropy. Za informacje, które bezpośrednio doprowadzą do identyfikacji lub lokalizacji tych administratorów, oferowana jest nagroda w wysokości do 50 000 dolarów. brzmiał post na Telegramie.

Europol oficjalnie potwierdził, że informacja nie jest prawdziwa. W nowym poście na Telegramie autor przyznał, że było to oszustwo, które miało na celu zwieść dziennikarzy oraz badaczy ds. cyberbezpieczeństwa. Przyznał, że oszukanie ich było bardzo łatwe.