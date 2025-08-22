Maszynka do robienia pieniędzy na A4. Lepiej patrz na znaki

Planujesz jechać autostradą A4? Lepiej uważaj. Łatwo tam o mandat. Przekonało się o tym już około 90 tys. osób, które łącznie musiały zapłacić kary w wysokości ponad 31 mln zł — informuje Rzeczpospolita.

Żniwa na A4

Taką maszynką do robienia pieniędzy jest odcinkowy pomiar prędkości (OPP) na autostradzie A4 około Wrocławia. Został on uruchomiony w lipcu 2023 roku i od tamtego czasu wystawiono za jego pomocą ponad 90 tys. mandatów na kwotę powyżej 31 mln zł. Koszt systemu w wysokości 1,4 mln zł zwrócił się w zaledwie 2 tygodnie.

OPP obejmuje odcinek o długości 8,1 km. Problem w tym, że obowiązuje na nim prędkość 110 km/h. Dla wielu kierowców może to być zaskoczenie (jeśli nie patrzą uważnie na znaki), bo przecież standardowa prędkość na autostradzie to 140 km/h. Jednak ma to swoje uzasadnienie. W tym miejscu brakuje pasa awaryjnego, co zwiększa niebezpieczeństwo.