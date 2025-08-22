Motoryzacja

Maszynka do robienia pieniędzy na A4. Lepiej patrz na znaki

Kierowcy, którzy planują trasę przez autostradę A4, powinni mieć się na baczności. Stoi tam prawdziwa maszynka do robienia pieniędzy, która wystawiła mandaty już na ponad 31 mln zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Maszynka do robienia pieniędzy na A4. Lepiej patrz na znaki

Planujesz jechać autostradą A4? Lepiej uważaj. Łatwo tam o mandat. Przekonało się o tym już około 90 tys. osób, które łącznie musiały zapłacić kary w wysokości ponad 31 mln zł — informuje Rzeczpospolita.

Dalsza część tekstu pod wideo

Żniwa na A4

Taką maszynką do robienia pieniędzy jest odcinkowy pomiar prędkości (OPP) na autostradzie A4 około Wrocławia. Został on uruchomiony w lipcu 2023 roku i od tamtego czasu wystawiono za jego pomocą ponad 90 tys. mandatów na kwotę powyżej 31 mln zł. Koszt systemu w wysokości 1,4 mln zł zwrócił się w zaledwie 2 tygodnie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wideorejestrator NAVITEL MSR700 + Karta pamięci SAMSUNG Pro Endurance microSDXC 256GB + Adapter
Wideorejestrator NAVITEL MSR700 + Karta pamięci SAMSUNG Pro Endurance microSDXC 256GB + Adapter
0 zł
449.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 449.98 zł
Wideorejestrator VIOFO A129 PRO-G + Karta pamięci SANDISK MicroSDXC 256GB
Wideorejestrator VIOFO A129 PRO-G + Karta pamięci SANDISK MicroSDXC 256GB
0 zł
848.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 848.99 zł
Wideorejestrator NAVITEL R600 + Karta pamięci SANDISK MicroSDXC 256GB
Wideorejestrator NAVITEL R600 + Karta pamięci SANDISK MicroSDXC 256GB
0 zł
378 zł - najniższa cena
Kup teraz 378 zł
Advertisement

OPP obejmuje odcinek o długości 8,1 km. Problem w tym, że obowiązuje na nim prędkość 110 km/h. Dla wielu kierowców może to być zaskoczenie (jeśli nie patrzą uważnie na znaki), bo przecież standardowa prędkość na autostradzie to 140 km/h. Jednak ma to swoje uzasadnienie. W tym miejscu brakuje pasa awaryjnego, co zwiększa niebezpieczeństwo.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że OPP na autostradzie A4 poprawił bezpieczeństwo. O 40 proc. spadła liczba wypadków (z 5 do 3). O 37,7 proc. spadła liczba kolizji (ze 114 do 71). Zmniejszyła się też liczba rannych (z 7 do 6). Potwierdzają to dane CANARD, według których odcinkowe pomiary prędkości przekładają się średnio na 71 proc. mniej ofiar śmiertelnych i 57 proc. wypadków.

Zobacz: Chińczycy wykupili fabrykę w Polsce. Zapowiadają rozwój i 800 miejsc pracy

Image
telepolis
Autostrada A4 odcinkowy pomiar odcinkowy pomiar prędkości autostrada
Zródła zdjęć: Magda Wygralak / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Rzeczpospolita