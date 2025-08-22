Leć zaktualizować WhatsAppa. Będziesz zadowolony

Dźwięk naszego głosu nie do zastąpienia

Bywają sytuacje, że z jakichś powodów nie możemy skontaktować się z daną osobą telefonicznie. Większość z nas wówczas pozostawia wiadomość tekstową, licząc że adresat w miarę szybko zauważy ją i odpisze. Ale jeśli chodzi o niektóre wiadomości, to nic nie zastąpi dźwięku naszego głosu. Dlatego też poczta głosowa jest w dalszym ciągu tak ważna dla wielu osób. I mimo jej malejącego wykorzystania, wielu z nas wciąż ją bardzo sobie ceni.

WhatsApp co prawda posiada opcję pozostawiania wiadomości głosowej, ale nie była ona eksponowana w taki sposób. Teraz użytkownicy będą mogli zostawić wiadomość głosową, gdy połączenie nie zostanie odebrane. Póki co, opcję tą można testować w wersji beta.

Nagraj wiadomość głosową

Działanie tej funkcji jest wyjątkowo proste. Dzwonisz do osoby, z którą próbujesz się skontaktować na WhatsAppie, a w momencie kiedy nie odbierze, otrzymasz nową opcję, która pozwoli ci nagrać wiadomość głosową. Wszystko właściwie zadzieje się samo.

Taka opcja będzie bardzo wygodna, w momencie kiedy do tej pory wysyłaliśmy w takich przypadkach wiadomości tekstowe do danej osoby. Albo też trzymaliśmy kciuki, aby jak najszybciej zauważyła nasze nieodebrane połączenie i oddzwoniła.