Aplikacje

Leć zaktualizować WhatsAppa. Będziesz zadowolony

Od teraz będzie można zostawić wiadomość głosową na WhatsAppie, kiedy ktoś nie odbierze naszego połączenia. Znana funkcja w nowym wydaniu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Leć zaktualizować WhatsAppa. Będziesz zadowolony

Dźwięk naszego głosu nie do zastąpienia

Bywają sytuacje, że z jakichś powodów nie możemy skontaktować się z daną osobą telefonicznie. Większość z nas wówczas pozostawia wiadomość tekstową, licząc że adresat w miarę szybko zauważy ją i odpisze. Ale jeśli chodzi o niektóre wiadomości, to nic nie zastąpi dźwięku naszego głosu. Dlatego też poczta głosowa jest w dalszym ciągu tak ważna dla wielu osób. I mimo jej malejącego wykorzystania, wielu z nas wciąż ją bardzo sobie ceni.  

Dalsza część tekstu pod wideo

WhatsApp co prawda posiada opcję pozostawiania wiadomości głosowej, ale nie była ona eksponowana w taki sposób. Teraz użytkownicy będą mogli zostawić wiadomość głosową, gdy połączenie nie zostanie odebrane. Póki co, opcję tą można testować w wersji beta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Stalowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Stalowy
0 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czerwony
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czerwony
0 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199.99 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

Nagraj wiadomość głosową

Działanie tej funkcji jest wyjątkowo proste. Dzwonisz do osoby, z którą próbujesz się skontaktować na WhatsAppie, a w momencie kiedy nie odbierze, otrzymasz nową opcję, która pozwoli ci nagrać wiadomość głosową. Wszystko właściwie zadzieje się samo. 

Taka opcja będzie bardzo wygodna, w momencie kiedy do tej pory wysyłaliśmy w takich przypadkach wiadomości tekstowe do danej osoby. Albo też trzymaliśmy kciuki, aby jak najszybciej zauważyła nasze nieodebrane połączenie i oddzwoniła. 

Oczywiście, w dalszym ciągu możemy zostawić wiadomość głosową w danym momencie, ale jest to doskonały sposób na wykorzystanie funkcji w nowy sposób. 

Zobacz także: Koniec z piwem na meczu? Polska chce walczyć z alkoholizmem

Image
telepolis
WhatsApp w końcu ma tę funkcję whatsapp z nową funkcją nowość w whatsapp whatsapp nowa funkcja
Zródła zdjęć: wisely / Shutterstock.com
Źródła tekstu: androidpolice.com