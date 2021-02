Allegro ci zapakuje i wyśle. Ksero Amazona zatrudni 1200 osób

Ledwie Amazon zapowiedział uruchomienie polskiej wersji sklepu oraz ujawnił podpisanie umowy z InPostem na dostawy zakupów, swoje plany zdradziło też Allegro. Polska platforma zakupowa ma ambitne plany rozwojowe i najwyraźniej szykuje się do podjęcia rynkowej walki z Amazonem.

Jak podało dzisiaj Allegro, pod Warszawą powstaje nowe centrum logistyczne, które będzie obsługiwało zamówienia realizowane przez sprzedających na platformie. Nowa usługa dla sprzedawców pozwoli na przechowywanie, pakowanie i wysyłkę towarów, dzięki czemu większa liczba zakupów z Allegro będzie dostarczana tego samego dnia lub dzień później.

Allegro planuje zatrudnić w nowym centrum logistycznym 1200 osób. Magazyn firmy znajdzie się na terenie parku logistycznego A2 Warsaw Park w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Umowa z właścicielem obiektu, firmą Panattoni, obejmuje wynajem magazynu o powierzchni 36 500 m2, z czego 35 100 m2 zostanie przeznaczone na obsługę zamówień, a niemal 2 800 m2 zajmą biura i przestrzeń wypoczynku. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2.

Allegro zamierza wyposażyć swoje centrum logistyczne w urządzenia automatyzujące obsługę zamówień, co przyspieszy ich realizację i zmniejszy koszty. Będą to na przykład zaawansowane systemy do zarządzania magazynem, a także systemy przenośników i skanerów do kontroli towarów.

Więcej szybkich dostaw, nowa usługa dla sprzedawców

Na Allegro blisko 80% zamówień jest obecnie realizowanych w ciągu 1-2 dni. Uruchomienie nowego centrum logistycznego ma polepszyć ten rezultat. W 2021 roku platforma planuje uruchomienie nowej usługi logistycznej dla firm prowadzących u niej sprzedaż. Usługa obejmie pełną obsługę zamówień – m.in. przechowywanie towarów oraz pakowanie i nadawanie przesyłek, a także obsługę zwrotów.

Jak przekonuje Allegro, nowa usługa logistyczna będzie korzystna dla przedsiębiorców. Sprzedawcy nie będą musieli inwestować w magazyny oraz ich wyposażenie ani zatrudniać dodatkowych pracowników na okres szczytów sezonowych. Będą mogli za to skupić się na promowaniu sprzedaży w serwisie Allegro.

