Nowa usługa InPost: nadawanie przesyłek z aplikacji mobilnej bez drukowania etykiet

InPost wdraża nową usługę – możliwość nadawania przesyłek bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Nie chodzi wyłącznie o zastąpienie przeglądarki na komputerze smartfonem. Wysyłając przesyłkę z aplikacji, nadawca nie będzie musiał drukować etykiety.

O nowej usłudze w InPost poinformował szef firmy, Rafał Brzoska, we wpisie na LinkedIn. Określił ją mianem najbardziej skomplikowanej usługi, jaka była wdrażana w historii firmy. Prace nad nową funkcją trwały aż 11 miesięcy.

Po prawie 11 miesiącach wytężonej pracy zespołów IT,R&D, Marketingu, Aplikacji Mobilnej, a także działu Operacji wdrażamy usługę, której długo nikt nie dogoni w ogólnokrajowej skali! Nadawanie paczek w Paczkomacie InPost? Jasne-proste – istnieje od dawna! Ale nadawanie Paczek w aplikacji mobilnej InPost – TEGO JESZCZE NIE BYŁO!

– napisał Rafał Brzoska.



Jak wyjaśnia szef InPost, wystarczy w aplikacji mobilnej podać dane paczkomatu odbiorcy i wygenerowany kod QR po prostu zeskanować w maszynie. Po tej czynności skrytka sama się otworzy, gdzie należy umieścić przesyłkę. Drukowanie etykiety nie jest potrzebne. Co więcej, w aplikacji można też podać nie kod paczkomatu, lecz adres domowy odbiorcy, ponieważ nowa usługa pozwoli także nadać paczkę w paczkomacie z dostawą do domu.

Takiej rewolucji nam potrzeba, myślę. Teraz mogę wysłać w Paczkomacie – 24/7 moje dokumenty/faktury/umowy – w tym urzędowe bez stania w kolejkach w różnych dziwnych punktach

– zachwala nową usługę Rafał Brzoska.

Jak wynika ze słów szefa InPostu, nowa funkcja będzie dostępna już wkrótce w nowej wersji aplikacji, jednak w tej chwili jej ostatnia aktualizacja w Sklepie Play to wydanie z początku listopad, jeszcze bez nowej funkcji.

W połowie listopada InPost chwalił się, że przekroczył liczbę 9 tysięcy paczkomatów. Maszyny firmy są już dostępne w 16 największych miastach w Polsce, 23 miastach do 200 tys. mieszkańców, 46 miastach do 100 tys., 138 miastach do 50 tys., 728 miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz 1823 wsiach.

Źródło tekstu: Rafał Brzoska/LinkedIn, InPost