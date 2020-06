Urząd 24 w kolejnym mieście. InPost rozwija sieć paczkomatów do załatwiania spraw urzędowych

Kraków to kolejne miasto, w którym InPost wdraża swoje paczkomaty Urząd 24. Mają one ułatwiać załatwianie spraw urzędowych bez potrzeby wchodzenia do budynku i bezpośredniego kontaktu z urzędnikami.

Jak podał InPost, firma przekazała na potrzeby Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa trzy specjalistyczne Paczkomaty Urząd 24. Dzięki nim z urzędu będzie można odebrać m.in. dowód rejestracyjny pojazdu, wtórniki karty pojazdu, prawa jazdy, tablicy rejestracyjnej i dowodu rejestracyjnego, a także otrzymać wtórnik pozwolenia na kierowanie tramwajem, profil kandydata na kierowcę czy też międzynarodowe prawo jazdy.

Na tym etapie usługa jest jeszcze słabo zintegrowana z urzędowym obiegiem dokumentów, więc osoba składająca wniosek powinna zapytać urzędnika, czy możliwe jest odebranie dokumentów z paczkomatu. Dalsze czynności nie odbiegają już zanadto od tego, co znamy ze zwykłych paczkomatów InPost. Odbiorca zostanie poinformowany w wiadomości SMS, gdy dokumenty będą czekać w skrzynce maszyny. W treści powiadomienia pojawi się kod potrzebny do jej otworzenia oraz maksymalny termin odbioru dokumentów.

Pomysł na paczkomaty Urząd 24 powstał jako odpowiedź na ograniczenia w kontaktach z urzędami w trakcie epidemii koronawirusa. Jak jednak przekonuje Rafał Brzoska, prezes InPost, rozwiązanie to pomaga także w realizacji idei inteligentnych miast. Usługa może przyczynić się do mniejszych kolejek w urzędach, dzięki temu, że urządzenia Urząd 24 dostępne są nie tylko w ich godzinach pracy, ale przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Kraków to pierwsze tak duże miasto, które przyłączyło się do projektu Urząd 24. Rozwiązanie to zainicjował w kwietniu Gorzów Wielkopolski. Przy tamtejszym Urzędzie Miasta stanęły dwa Paczkomaty do obsługi wniosków i dokumentów. Później na współpracę z InPostem zdecydowały się kolejne miasta: Nowy Targ i Koszalin, a obecnie Urząd 24 jest w trakcie wdrażania w Poświętnem, Kaliszu oraz Wołominie. InPost liczy na to, że do projektu będą dołączać urzędy z innych polskich miast i z kilkudziesięcioma prowadzi już rozmowy. Rafał Brzoska przekonuje, że zgłaszają się dziesiątki kolejnych miast zainteresowanych usprawnieniem pracy swoich urzędów za pośrednictwem maszyn InPost i obiecuje, że otrzymają pomoc.

Źródło tekstu: InPost, ISB News