InPost przyspieszył wprowadzenie usługi Paczka w Weekend, w marcu bez dodatkowych opłat

Z powodu epidemii koronawirusa InPost zadecydował o wcześniejszym wprowadzeniu dostaw przesyłek także w soboty i niedziele. Początkowo usługa InPost Paczka w Weekend planowana była dopiero na maj.

Zobacz: Paczki z Aliexpress wolne od koronawirusa. GIS uspokaja

Nowa usługa InPost Paczka w Weekend to odpowiedź na rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie zakupami w Internecie, do czego z kolei w dużej mierze przyczyniła się szalejąca epidemia. Od teraz przesyłki będą doręczane do Paczkomatów w całej Polsce także w soboty i niedziele. Dodatkowo – do końca marca usługa będzie dostępna dla wszystkich nadawców bez dodatkowej opłaty. Później dodatkowa opłata wynosić ma 4,99 zł brutto.

Paczki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera), nastąpi w piątek lub sobotę do godziny 13:00. Nowa usługa dotyczy opcji odbioru w Paczkomatach 24/7 i obejmie dostawę do ponad 6 tysięcy maszyn w całym kraju. Przez najbliższe 3 weekendy (do 29 marca) klienci InPost będą mogli skorzystać z nowej usługi bez żadnych opłat.

Zobacz: Paczki z AliExpress trafią bezpośrednio do paczkomatów InPost

Dzięki nowej usłudze InPost sklepy internetowe mogą organizować wysyłki w weekend, a odbiorcy cieszyć się z kupionych przedmiotów praktycznie od razu po złożeniu zamówienia. Pozwala to na szybszy odbiór zamówienia złożonego „na ostatnią chwilę”. Jak przekonuje firma, to dobra okazja, żeby sprzedawcy już teraz wprowadzili w swoim sklepie opcję weekendowej dostawy. Według danych InPost aż 82% przedsiębiorców wyraziło chęć wprowadzenia opcji dostawy weekendowej do paczkomatów w swoich sklepach.

Zobacz: O przesyłkę w InPost zapytasz Asystenta Google

Zobacz: Darmowe Wi-Fi z paczkomatów InPost

Źródło tekstu: InPost