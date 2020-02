Paczki z Aliexpress wolne od koronawirusa. GIS uspokaja

Główny Inspektorat Sanitarny uspokaja: przesyłki z Chin nie narażają na infekcję COVID-19.

To dobra wiadomość dla importerów i osób robiących zakupy na AliExpress. GIS informuje, że według aktualnej wiedzy WHO, możemy spokojnie przyjmować i rozpakowywać paczki z Chin. COVID-19, nawet jeśli dostanie się do paczki, nie dojedzie do Polski.

Na stronie Inspektoratu można przeczytać:

Osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się nowym koronawirusem. Koronawirusy są znane z tego, że nie przetrwają długo na przedmiotach takich jak listy lub paczki.

GIS przypomina też, że główną drogą rozprzestrzeniania się wirusa jest kontakt z innymi ludźmi. Zakażają osoby z widocznymi objawami choroby. Koronawirusa można złapać przez bezpośredni kontakt fizyczny i drogą kropelkową (gdy osoba kora kichnie lub kaszlnie na innych).

Kontakt z powierzchniami zanieczyszczonymi koronawirusem również jest ryzykowny, ale wirus dość szybko staje się na nich nieszkodliwy. Najwięcej ryzykujemy w zatłoczonych przestrzeniach, środkach transportu publicznego, na imprezach masowych i tym podobnych.