Amazon podpisał umowę z InPost. Zakupy dostarczy do Paczkomatów

Amazon podpisał 5-letnią umowę z InPostem. Oznacza to, że zakupy dokonane w największym sklepie internetowym na świecie będą dostarczane przez kurierów InPostu, a także do Paczkomatów.

W zeszłym tygodniu Amazon oficjalnie potwierdził przygotowania do uruchomienia polskiej wersji sklepu. Póki co nie wiemy, kiedy dokładnie ona wystartuje, ale wiemy, że jedną z opcji dostawy będzie InPost. Firma podpisała 5-letni kontrakt z Amazonem, dzięki któremu zakupy z największego sklepu internetowego na świecie będą dostarczane zarówno do Paczkomatów, jak i przez kurierów InPostu.

Amazon dostarczy zakupy do Paczkomatów

Informacja została oficjalnie potwierdzona przez Rafała Brzoskę - prezesa InPostu. To właśnie on zdradził, że jego firma podpisała 5-letnią umowę z Amazonem na dostarczanie paczek na terenie Polski.

- Oczekujemy od naszych przyjaciół z Amazona, że wyznaczą tempo swojego wejścia rynkowego - to nie będzie Blitzkrieg.

- powiedział Rafał Brzoska w rozmowie z serwisem Bloomberg.

InPost w najbliższych latach zamierza podbić inne, europejskie rynki, w tym we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Pomimo tego umowa z Amazonem, póki co, dotyczy tylko i wyłącznie dostaw na terenie Polski.

Zobacz: IKEA stworzyła całą serię mebli i akcesoriów dla graczy. Co kupimy w sklepie?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Bloomberg