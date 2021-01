IKEA stworzyła całą serię akcesoriów dla graczy. Co kupimy w sklepie?

IKEA, we współpracy z Asus ROG, przygotowała całą serię akcesoriów dla graczy. Wśród nowych produktów są między innymi biurko, mouse bungee, stojak na słuchawki czy też uchwyt na kubek.

W ostatnich latach wzrosła popularność wszystkiego, co wiąże się z ogólnie pojętym gamingiem. Gracze pokochali słuchawki, myszki, klawiatury i wszelkiej maści akcesoria. Zauważyli to poszczególni producenci, którzy zaczęli tworzyć nawet dyski czy chłodzenia gamingowe. Trend ten nie ominął też chyba najbardziej znanego sklepu z meblami i akcesoriami do domu, czyli IKEI. Szwedzka marka właśnie wprowadza całą gamę sprzętów dla graczy, które powstały we współpracy z Asus ROG.

IKEA tworzy akcesoria dla graczy - co konkretnie?

Współpraca między IKEĄ i Asus ROG ogłoszona została już we wrześniu 2020 roku, ale wtedy nie wiedzieliśmy, co dokładnie szykują obie firmy. Dzisiaj już wiemy, że w ofercie szwedzkiego sklepu pojawi się mnóstwo akcesoriów, dedykowanych graczom. Oficjalna zapowiedź najprawdopodobniej będzie miała miejsce 29 stycznia, ale już teraz na chińskiej stronie IKEI pojawiły się cała lista urządzeń. Te zostały już usunięte, ale w Internecie nic nie ginie. Gracze będą mieli z czego wybierać.

Zobacz: Ikea rozdaje bony o wartości 2000 zł? Nie, to nowa kampania spamowa

W ofercie IKEA wkrótce powinny pojawić się takie akcesoria dla graczy, jak:

biurko z regulacją wysokości i miejsce na kable

mouse bungee do przytrzymywania przewodu od myszki

stojak na słuchawki

uchwyt na telefon z lampą pierścieniową

poduszka do zamontowania na fotelu i ogrzewania rąk

uchwyt na kubek, montowany do blatu biurka

mata ochronna pod krzesło

niewielka szafka

Zobacz: Nvidia stworzyła aż 28 wariantów mobilnych kart RTX 30. Można się pogubić

Zobacz: AMD w ciągu kilku lat podwoiło wydatki na rozwój i badania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: VideoCardz