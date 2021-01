AMD w ciągu kilku lat podwoiło wydatki na rozwój i badania

AMD ogłosiło wyniki finansowe za czwarty kwartał 2020 roku. Zgodnie z oczekiwaniami są one bardzo dobre, ale największe wrażenie robi ogromny wzrost wydatków na badania i rozwój.

Od 2017 roku, kiedy to zadebiutowała pierwsza generacja procesorów Ryzen, AMD systematycznie zwiększa kwoty przeznaczane na dział badań i rozwoju (R&D). W pierwszym kwartale 2017 roku było to zaledwie 271 mln dolarów. W czwartym kwartale 2020 roku kwota ta wzrosła ponad dwukrotnie, aż do poziomu 573 mln dolarów. To pokazuje nie tylko to, jak bardzo poprawiła się sytuacja finansowa Czerwonych, ale też jak firma dba o swoją przyszłość.

Zobacz: Intel wchodzi na rynek zewnętrznych kart graficznych z pierwszym modelem Xe DG1

Rewelacyjne wyniki finansowe AMD

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to w czwartym kwartale 2020 roku AMD zanotowało 3,24 mld dolarów przychodu. To przełożyło się na dochód netto w wysokości 1,78 mld dolarów oraz zysk operacyjny na poziomie 570 mln dolarów. Tym samym cały rok AMD zamknęło 9,76 mld dolarów przychodu, zyskiem operacyjnym 1,37 mld dolarów oraz dochodem netto 2,49 mld dolarów. Jednym słowem - ostatnie 12 miesięcy było dla AMD rewelacyjne i firma dawno wyszła z marazmu, w którym trwała jeszcze kilka lat temu.

Znacząco przyspieszyliśmy naszą działalność w 2020 roku, osiągając rekordowe roczne przychody przy jednoczesnym zwiększaniu marży brutto i ponad dwukrotnie większym dochodzie netto niż w 2019 roku. Nasza prognoza finansowa na rok 2021 podkreśla siłę portfolio naszych produktów i duży popyt na wysokowydajne komputery na rynkach komputerów osobistych, gier i centrów danych. Jesteśmy podekscytowani możliwościami, które nas czekają i bardzo pewni naszej długoterminowej strategii, ponieważ kontynuujemy realizację naszych planów rozwoju najważniejszych produktów.

- powiedziała Lisa Su, prezes AMD.

W 2021 roku AMD planuje wzrost przychodów na poziomie 37 procent w porównaniu z 2020. Duża ma być w tym zasługa procesorów AMD Ryzen z architekturą Zen 3 oraz kart graficznych RDNA 2.

Zobacz: Szaleństwo na rynku trwa nadal - karty RTX 3060 droższe niż RTX 3060 Ti

Zobacz: AMD Navi 31 z dwoma chipletami. Szykuje się potężna grafika dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechPowerUp, OC3D