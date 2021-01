Intel wchodzi na rynek zewnętrznych kart graficznych z pierwszym modelem Xe DG1

Intel nawiązał współpracę z Asusem oraz Colorful, czego efektem są pierwsze, dedykowane karty graficzne Intel Xe DG1.

To już oficjalne - właśnie debiutują pierwsze, dedykowane karty graficzne Intela z architekturą Xe. Rzecz w tym, że nie są one tym, na co prawdopodobnie liczyli gracze. Na razie Niebiescy nawiązali współpracę z Asusem i Colorful, aby stworzyć proste modele OEM, które trafią do gotowych zestawów komputerowych, dedykowanych pracy biurowej. Karty będą dostępne tylko i wyłącznie w komputerach sprzedawanych przez innych producentów.

Zobacz: AMD Navi 31 z dwoma chipletami. Szykuje się potężna grafika dla graczy

Nowa karta Intel Xe DG1 wyposażona jest w 80 jednostek wykonawczych oraz 4 GB pamięci LPDDR4X na 128-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 68 GB/s. Ma trzy wyjścia wideo - HDMI, DisplayPort oraz DVI. Układ obsługuje technikę Adaptive Sync i treści w formacie HDR. Ma także sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1. Nie znamy dokładnego taktowania, ale prawdopodobnie wyniesie ono co najmniej 1700 MHz, skoro mobilny układ oferuje 1650 MHz.

Karty trafią do komputerów z procesorami Intela 9. i 10. generacji z płytami głównymi z chipsetami B460, H410, B365 oraz H310C. Asus przygotował model z chłodzeniem pasywnym. Natomiast konstrukcja Colorful przypomina bardziej klasyczne karty graficzne.

Zobacz: RTX 3090 podłączony do portu M.2 NVMe w laptopie

Zobacz: Nowy sterownik GeForce Game Ready zoptymalizowany dla gry The Medium

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechPowerUp, Intel