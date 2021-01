RTX 3090 podłączony do portu M.2 NVMe w laptopie

Kosin - chińska marka należąca do Lenovo - pokusiła się o ciekawy eksperyment. Podłączyli oni zwykłą kartę graficzną GeForce RTX 3090 do laptopa poprzez port M.2 NVMe. Cała konstrukcja działa i to całkiem nieźle.

Kosin, chińska spółka zależna od Lenovo, pokusiła się o ciekawy eksperyment. Polegał on na podłączeniu karty graficznej GeForce RTX 3090 do laptopa z procesorem AMD Ryzen 5 4600U. Nie wykorzystali jednak modelu zewnętrznego i złącza Thunderbolt, jak mogłoby się w pierwszej chwili wydawać. Zamiast tego grafika została podłączona do zwykłego portu M.2 NVMe. Konieczne było wyprowadzenie kabli na zewnątrz, ale konstrukcja ruszyła, a komputer wykrył kartę graficzną. Co więcej, testy wykazały, że całość działa całkiem nieźle.

Karta graficzna podłączona do M.2 NVMe? To działa!

W teście 3DMark TimeSpy laptop z RTX-em 3090 podłączony do slotu M.2 NVMe uzyskał aż 14008 punktów. To wynik niewiele gorszy od tego, co taka sama karta zdobywa w połączeniu z desktopowym Ryzenem 5 3600 (15552 pkt). Pełnię możliwości RTX-a 3090 wykorzystuje jednak dopiero Ryzen 7 5800X, z którym karta uzyskuje w tym samym teście 17935 pkt. Pomimo tego tak dobry wynik należy uznać za sukces. W końcu port x4 PCIe 3.0 ma przepustowość tylko 4 GB/s, czyli cztery razy niższą niż x16 PCIe 3.0 (16 GB/s) oraz aż 8 razy niższą niż x16 PCIe 4.0 (32 GB/s).

Oczywiście to tylko ciekawostka i pewnego rodzaju eksperyment. Na dłuższą metę takie użytkowanie laptopa z kartą graficzną nie jest zbyt wygodne. Co innego port Thunderbolt, który pozwala na to samo, ale w dużo wygodniejszy sposób. W powyższym eksperymencie wykorzystano laptop Xiaoxin Air 14.

