AMD Navi 31 z dwoma chipletami. Szykuje się potężna grafika dla graczy

Pojawiły się pierwsze pogłoski na temat układu AMD Navi 31. Zgodnie z plotkami będzie on miał budowę modułową z dwoma chipletami po 80 CU każdy. To oznacza potężną kartę graficzną.

W ostatnich tygodniach czy nawet miesiącach pojawiło się wiele plotek na temat architektury RDNA 3, która trafi do kolejnej generacji kart graficznych AMD. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się tak o budowie modułowej. Kolejne pogłoski zdają się to potwierdzać, bowiem układ Navi 31 ma być pierwszym GPU w ofercie AMD, który wykorzysta tzw. chiplety. Dowodzi tego między innymi wniosek patentowy, złożony przez Czerwonych. Co już teraz wiemy na temat nowego GPU?

AMD Navi 31 - modułowy GPU

AMD Navi 31 prawdopodobnie będzie wyposażony w dwa chiplety, po 80 bloków obliczeniowych każdy (CU). Jeśli zachowana zostanie aktualna liczba shaderów, to karta w sumie będzie miała aż 10240 jednostek cieniujących (po 5120 na każdy moduł). To nie tylko powinno dać dużo lepszą wydajność jako taką, ale w połączeniu z nową architekturą i niższym procesem technologicznym także lepszą wydajność na wat. Poza tym, dzięki budowie modułowej, AMD łatwiej będzie budować GPU ze średniej i niskiej półki, wykorzystują częściowo uszkodzone chiplety z mocniejszych modeli.

Dokłada data premiery kart graficznych z architekturą RDNA 3 nie jest jeszcze znana. Jest spora szansa, że oficjalna prezentacja odbędzie się pod koniec 2021 roku, a premiera sklepowa na początku 2022 roku. To jednak tylko plotki, więc lepiej podchodzić do nich z przymrużeniem oka. Warto też przypomnieć, że budowa modułowa wykorzystywana jest już przy produkcji Ryzenów, więc AMD ma na tym polu spore doświadczenie.

