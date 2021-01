GeForce RTX 2070 przerobiony do obsługi 16 GB pamięci GDDR6

Karta graficzna GeForce RTX 2070 standardowo wyposażona jest w 8 GB pamięci GDDR6. Jednak pewnemu entuzjaście udało się podwoić tę ilość i stworzyć w miarę działający model z 16 GB pamięci.

Na taką przeróbkę zdecydował się rosyjski Youtuber o pseudonimie VIK-on. Chociaż nie był to proces łatwy do przeprowadzenia, to ostatecznie udało się go doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Standardowe pamięci Microna zastąpił on dwa razy pojemniejszymi kośćmi Samsunga. Co ciekawe, nie trzeba było przerabiać BIOS-u, aby układ graficzny bez problemu rozpoznał 16 GB pamięci GDDR6.

W tym momencie prawdopodobnie zastanawiacie się, jak duży wzrost wydajności dała taka wymiana. Odpowiedź może wydawać się zaskakująca, ale poprawa jest żadna. Wręcz przeciwnie - karta uzyskała o mniej więcej 30 procent gorszy wynik w teście 3DMark Time Spy (6176 pkt w porównaniu do wcześniejszych 9107 pkt). Poza tym karta nie pozwoliła na przeprowadzenie pełnego testy Furmark, co pokazuje, że jednak nie działa w pełni sprawnie. Pomimo tego sam projekt robi wrażenie.

