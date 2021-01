NVIDIA stworzy specjalną kartę graficzną do kopania kryptowalut?

NVIDIA chce rozwiązać problem ze słabą dostępnością kart graficznych. Jednym z pomysłów na to jest stworzenie specjalnych GPU do kopania kryptowalut.

Wszyscy wiemy, jak w tym momencie wygląda dostępność kart graficznych. Tych praktycznie nie da się kupić, a już na pewno nie po standardowych, rynkowych cenach. Stało się tak, ponieważ popyt jest większy niż podaż, czyli chętnych na zakup jest więcej, niż fabryki są w stanie wyprodukować. Pośrednio winny jest też rynek kryptowalut, na którym wartość Bitcoina oraz Ethereum rośnie do niewyobrażalnych wręcz poziomów, co z kolei wzmaga zapotrzebowanie na GPU. Właśnie dlatego NVIDIA może stworzyć nowe karty do kopania kryptowalut.

Karta graficzna do kopania kryptowalut?

Na rynku kart graficznych praktycznie powtórzyła się sytuacja z 2017 roku, kiedy to górnicy kryptowalut wykupili niemal wszystkie dostępne karty graficzne, przez co tych nie wystarczyło dla graczy. Teraz jest podobnie i nie ma czemu się dziwić w momencie, w którym cena Bitcoina dobijała nawet do 40 tys. dolarów. Dlatego też NVIDIA może wprowadzić karty graficzne, które powstałyby specjalnie z myślą o górnikach. Chodzi konkretnie o serię CMP, która pozbawiona jest złączy wideo, ponieważ te nie są potrzebne do kopania kryptowalut.

Rzecz w tym, że Colette Kress - dyrektor finansowa NVIDII - na razie nie widzi ku temu potrzeby. Jej zdaniem zainteresowanie górników nie jest aż tak duże, jak mogłoby się wydawać. Przekonuje ona, że to przede wszystkim gracze wykupują nowe karty graficzne szybciej, niż są w stanie produkować je fabryki. Jeśli sytuacja, z perspektywy Zielonych, ulegnie zmianie, to wtedy mogą wrócić do produkcji specjalnych karty do kopania kryptowalut. Tymczasem NVIDIA przekonuje, że sytuacja na rynku powinna poprawić się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Wtedy wszyscy zainteresowani powinni kupić wyczekiwane karty w normalnych cenach.

Zobacz: Monitory z DisplayPort 2.0 dopiero pod koniec roku - 240 Hz w 4K Ultra HD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot