Wybuchowe SSD. Jedno kliknięcie i znikają wszystkie dane

TeamGroup to producent kojarzony głównie za sprawą nośników półprzewodnikowych, modułów RAM oraz kart pamięci skierowanych do graczy, entuzjastów i twórców treści. Tajwańczycy mają jednak też w swojej ofercie rozwiązania dla stacji roboczych, serwerów i klientów klasy enterprise. I to właśnie na tym segmencie się dzisiaj skupimy.