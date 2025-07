Santander z ważnym komunikatem. Tym razem chodzi o kartę

Zdalne klonowanie karty

To kolejne oszustwo, które może nas narazić na kradzież danych oraz pieniędzy. Niestety, często działając w dobrej wierze, można narazić się na utratę pieniędzy, a bywa że i całych oszczędności życia. Santander co jakiś czas przypomina swoim klientom, co czyha na nich w sieci. W segmencie "bezpieczne bankowanie" znalazła się tym razem wiadomość na temat karty płatniczej.

Santander ostrzega przed instalowaniem aplikacji

Przestępcy dzwonią i proponują "korzyści finansowe". Podczas rozmowy zachęcają do zainstalowania specjalnej aplikacji, która najczęściej zawiera złośliwe oprogramowanie. Po jej zainstalowaniu oszuści proszą o przyłożenie karty do telefonu oraz podanie numeru PIN. Wszystko to pod pretekstem weryfikacji danych. I tu już łatwa droga do kradzieży naszych pieniędzy. Oszuści na swoim urządzeniu rejestrują dane karty. Będąc w ich posiadaniu mogą bez żadnych przeszkód fizycznie wypłacić pieniądze z bankomatu. Nasze pieniądze.