Piekło zamarzło. Intel Nova Lake jednak powstanie u TSMC

Według najnowszych doniesień, Intel zakończył jeden z kluczowych etapów w projektowaniu procesorów Nova Lake. Firma miała osiągnąć tzw. Tape Out - moment, w którym finalny projekt układu trafia do produkcji i rozpoczyna się proces tworzenia fotomasek niezbędnych do wytwarzania chipów. Oznacza to, że Niebiescy sfinalizowali architekturę nowego procesora i przekazali ją do dalszych etapów przygotowań produkcyjnych.

Nawet Niebiescy nie wierzą w potencjał Intel 18A?

Kolejnym krokiem będzie tzw. Power On, czyli uruchomienie pierwszych egzemplarzy chipu w warunkach laboratoryjnych. Zwykle pomiędzy etapami Tape Out a Power On upływa kilka tygodni lub miesięcy, w zależności od złożoności projektu i użytej technologii produkcyjnej.

Intel nie ujawnił jeszcze oficjalnie, z jakiej litografii skorzysta w przypadku Nova Lake ani jak dokładnie będzie wyglądała ich struktura. Więcej szczegółów zdradzono tylko na temat serii Panther Lake, czyli mobilnych procesorów, które mają zadebiutować na przełomie roku. W tym przypadku główna sekcja obliczeniowa (tzw. Compute Tile) ma zostać wyprodukowana w procesie Intel 18A, reszta zaś (iGPU, SOC, I/O) na technologiach od TSMC.

W przypadku Nova Lake sytuacja może być jeszcze bardziej zaskakująca. Według niepotwierdzonych informacji Amerykanie planują skorzystać z usług TSMC przy produkcji całego CPU. Byłby to dość nietypowy ruch, zważywszy na wcześniejsze deklaracje firmy o rosnącej roli własnych litografii. Rozważany jest podobno węzeł technologiczny TSMC N2P (2 nm).