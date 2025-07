Serial sci-fi, który zachwyca niemal wszystkich. Premiera 11 lipca

Trzecia odsłona "Fundacji" już od dziś na platformie

Przypomnijmy skąd się wzięła cała ta "Fundacja". Otóż, Isaac Asimov, w 1942 roku, wydał serię opowiadań o tematyce science-fiction, które to zostały po latach zekranizowane. I to zekranizowane w naprawdę adekwatny sposób. Cieszymy się, że powstała tak dobrze zrealizowana Trylogia Fundacji.

To właśnie na podstawie książek Anisimova powstały trzy sezony serialu Apple TV+. Już pierwszy sezon dostał 72% notę w serwisie Rotten Tomatoes, drugi może już pochwalić się 100% ilością pozytywnych opinii. Co do trzeciego, to spodziewamy się utrzymania dotyczasowego poziomu. Bo lepiej to już chyba być nie może. Krytycy, którzy mieli okazję obejrzeć serial wcześniej nie ustają w zachwytach i tym samym robią nam apetyt na kawał dobrego kina. Wszystko wskazuje na to, że i widzom spodoba się trzecia odsłona.