Ten serial to tegoroczne objawienie. Najlepsze SF tego roku

Pierwszy sezon tej produkcji to dziesięć odcinków pełnych błyskotliwego humoru, zaskakujących efektów specjalnych i lekkiej, przyjemnej atmosfery, która sprawia, że kolejne epizody chłonie się jednym tchem.

Humor, który zostaje w głowie - „Pamiętniki Mordbota” oczarowały widzów

Główny bohater, SecUnit – nazwany przez samego siebie Murderbotem – to android, który nie znosi kontaktów z ludźmi, a jego największym marzeniem jest… spędzanie czasu na oglądaniu kosmicznych telenowel. Jego sarkastyczne komentarze, dystans do świata i nieustanne próby unikania relacji międzyludzkich to źródło niekończących się gagów i zabawnych sytuacji. Humor serialu opiera się na błyskotliwym, suchym dowcipie, który nie tylko bawi, ale i pozwala spojrzeć na świat z perspektywy kogoś, kto wcale nie chce być bohaterem.