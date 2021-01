Monitory z DisplayPort 2.0 dopiero pod koniec roku - 240 Hz w 4K Ultra HD

Pierwotnie monitory ze złączem DisplayPort 2.0 miały pojawić się na sklepowych półkach pod koniec 2020 roku, ale wiemy, że do tego nie doszło. Pierwszy modeli powinniśmy spodziewać się dopiero w drugiej części 2021 roku.

Minęły dwa lata odkąd VESA (Video Electronics Standards Association) zaprezentowała specyfikację standardu DisplayPort 2.0. Pierwsze monitory z tego typu złączami miały zadebiutować pod koniec 2020 roku, ale tego planu nie udało się zrealizować. Na to przyjdzie nam poczekać aż do końca 2021 roku, a jest na co czekać. DisplayPort 2.0 na papierze ma dużo większe możliwości niż HDMI 2.1.

Co daje DisplayPort 2.0?

Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach wysokich rozdzielczości. Standardem jest już 4K Ultra HD, a powoli na popularności zyskuje 8K. Pomimo tego HDMI jeszcze do niedawna pozwalało maksymalnie na przesyłanie sygnału 4K przy odświeżaniu 60 Hz i to przy kompresji sygnału DSC (Display Stream Compression). Zmieniło się to za sprawą HDMI 2.1, które oferuje 4K oraz 120 Hz i to bez kompresji. O ile w świecie konsol czy telewizji jest to wystarczające, o tyle wyznawcy PC Master Race mogą czuć się nieusatysfakcjonowani.

Tutaj na scenę wchodzi standard DisplayPort, który od dawna pozwala na więcej niż HDMI. Wersja 2.0 zaoferuje przepustowość na poziomie aż 77,37 Gb/s. Dzięki temu problemem nie będzie przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K Ultra HD z płynnością nawet 240 Hz i to bez żadnej kompresji. W przypadku 8K odświeżanie dochodzi maksymalnie do 85 Hz. Niestety, na monitory z DisplayPort musimy poczekać do drugiej połowy, a prawdopodobnie nawet końcówki 2021 roku. Za taki stan należy winić przede wszystkim producentów kart graficznych, którzy nadal preferują DisplayPort w wersji 1.4. Jest szansa, że dopiero kolejna generacja GPU NVDII oraz AMD będzie wyposażona w odpowiednie złącza. Nie bez znaczenia była też panująca pandemia koronawirusa, która pokrzyżowała mnóstwo planów.

