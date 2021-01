Dysk SSD o pojemności 4 TB i niezrównanej szybkości – MSI nas rozpieszcza

MSI weszło na rynek dysków SSD i od razu mierzy wysoko. Pierwszy gamingowy model dysku SSD w kolekcji MSI może mieć pojemność do 4 TB i zapewni prędkości przesyłu danych, obok których trudno przejść obojętnie.

„A tego część z was się pewnie nie spodziewała” – powiedział Bryant Lin z działu marketingu MSI, prezentując dwa dyski SSD. I miał rację.

Dyski SSD MSI dla graczy zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu dużej i szybkiej pamięci masowej. W ofercie będą modele o pojemności nawet 4 TB, prędkości odczytu do 7000 MB/s oraz prędkości zapisu do 6900 MB/s. Mean Time Between Failure wynosi do 1,6 miliona godzin, ponadto dostaniemy pełną ochronę „end to end path”. Dyski zostały skonstruowane z użyciem pamięci Flash TLC i mają interfejs M.2 PCIe Gen4.

Zobacz: MSI zaprezentowało nowe laptopy dla graczy

Zobacz: MSI prezentuje karty graficzne z układem GeForce RTX 3060 Ti

Nowe karty graficzne MSI SEA HAWK i SUPRIM

To oczywiście tylko kropla w morzu nowości, jakie zaprezentowało MSI. Pokaz „MSI Premiere 2021: Tech For the Future” otworzyły karty graficzne MSI RTX 30 SEA HAWK. To konstrukcja bardzo interesująca, wyposażona w chłodzenie hybrydowe – powietrzem, czyli dobrze znanym wentylatorem, a także cieczą w zamkniętym obiegu z zewnętrzną chłodnicą. Chłodzenie jest ciche i nie wymaga żadnej konserwacji, a teraz zostało dostosowane do układów z serii NVIDIA GeForce RTX 30.

Czipy GeForce RTX 30 trafiły także do konstrukcji SUPRIM. To zupełnie nowy projekt karty graficznej ze wzmocnionym układem zasilania. Dzięki temu komponent ma być ponadprzeciętnie trwały. Karta została wyposażona w chłodzenie TRI FROZR 2S i umieszczona w obudowie będącej symbolem życia na pełnych obrotach. Tak wygląda MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM. Śliczna, prawda?

Boska płyta główna i chłodzenie

Podczas tej prezentacji zapowiedziana została także najnowsza seria płyt głównych Intel Z590 MEG. Sztandarowym modelem jest MEG Z590 GODLIKE, przeznaczona do ekstremalnego grania. Warto przypomnieć, że to ta seria wprowadziła podświetlenie RGB do płyt głównych, czym zmieniła otoczkę gamingu na zawsze. Poza nią MSI zaprezentowało także warianty płyt ACE i UNIFY.

Do pracy w ekstremalnych warunkach przygotowane zostało chłodzenie cieczą MPG CORELIQUID K360, które do tego wygląda czadowo. Znalazł się tu wentylator MSI TORX FAN 4.0, zapewniający świetny przepływ powietrza przez radiator. Dodatkowy wentylator TORX 3.0 o średnicy 60 mm został umieszczony w głowicy bloku wodnego, zapewniając skoncentrowane chłodzenie elementów zasilających. Jest tu również 2,4-calowy wyświetlacz LCD, który może wyświetlać najważniejsze informacje i konfigurowalną grafikę, np. informacje o wydajności sprzętu, zegar… albo zdjęcia.

Halo, jeszcze myszka!

MSI oznajmiło również nadejście myszki MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT. Jest tak lekka, jak to tylko możliwe, dzięki czemu gracze mogą korzystać z niej bez najmniejszego wysiłku. Wysokiej klasy sensor optyczny zapewnia precyzyjne, szybkie śledzenie i dokładność do 16000 DPI. Mysz wyposażona jest w kabel MSI FriXionFree, opracowany przez MSI. Został zaprojektowany tak, aby nie ograniczać ruchu myszy na podkładce lub biurku.

Zobacz: MSI prezentuje laptopa do gry Assassin's Creed Valhalla

Zobacz: MSI potwierdza datę premiery procesorów Intel Rocket Lake

Komputery MSI dla artystów i profesjonalistów

MSI Creator P50 to komputer do tworzenia treści, profesjonalny i stylowy. Jego obudowa ma tylko 5 litrów objętości, ale zmieściły się w niej komponenty najwyższej klasy: procesory Intel Core i9 i najnowsze karty graficzne. Wbudowany Thunderbolt 4 gwarantuje wysokie prędkości przesyłania danych na zewnętrzne nośniki i umożliwia wykorzystanie LAN 10 GbE.

MSI zaprezentowało również wyjątkowy komputer typu All-in-One przeznaczony dla profesjonalistów – Summit 241S. Jest to nie tylko pierwszy komputer typu All-in-One z przełączalnym monitorem, ale ma on również wbudowany czujnik, który wykrywa wszystko w swoim otoczeniu – od odległości i ruchu człowieka po oświetlenie otoczenia. Inteligentny czujnik automatycznie dostosowuje jasność i inne ustawienia ekranu, aby zapewnić optymalne warunki pracy.

Monitor, który wciąga bez reszty

W serii monitorów MPG ARTYMIS wzbogaciła się o model 1000R. Wyróżnia go najbardziej odpowiednia dla ludzkiego oka krzywizna ekranu. Ten łuk został opracowany tak, by można było objąć wzrokiem cały obraz bez najmniejszego wysiłku, a przy tym by zasłonić środowisko zewnętrzne. Dzięki temu można zagłębić się w grze.

MSI wprowadzi także nowoczesną serię monitorów Modern MD. Modele Modern MD271 i MD241 są wyposażone w rozwiązania MSI Anti-Flicker i Less Blue-Light z certyfikatem TUV. Zostały zaprojektowane z myślą o ochronie oczu i ergonomii. Konstrukcja podstawy pozwala również na personalizację i dostosowanie do różnych stanowisk pracy. Wbudowane USB-C i beznarzędziowy montaż umożliwiają użytkownikom łatwy start i ładowanie laptopa od razu z monitora.

Jeszcze nie znamy cen i dostępności zaprezentowanych tu urządzeń. Prezentacja zakończyła się zapowiedzią kolejnych wiadomości w najbliższych dniach, więc niebawem dowiemy się więcej. Na razie polecam obejrzeć całą prezentację. Rzadko zdarza się, by dysk SSD debiutował w tak atrakcyjnej wizualnie oprawie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: MSI