MSI prezentuje laptopa do gry Assassin's Creed Valhalla

GE66 Raider Valhalla Edition to laptop będący efektem współpracy MSI i Ubisoft. Dostępny jest w limitowanej wersji, a przy jego zakupie otrzymasz kod na tytułową grę z serii Assassin's Creed.

GE66 Raider Valhalla Edition to laptop z zaimplementowaną funkcją obsługi oświetlenia MSI Ambient Link. Wykorzystano do tego algorytmy odpowiedzialne za sterowanie technologią, co pozwoliło stworzyć rozwiązania oferujące podniesienie komfortu płynącego z zabawy. Gracz weciela się w postać Eivora, legendarnego i nieustraszonego wojownika północy i może odkrywać rozległy, otwarty świat gry osadzony w brutalnych realiach średniowiecznej Anglii. MSI Ambient Link doskonale synchronizuje modułowe panele świetlne i wszystkie gamingowe produkty MSI wyposażone w system oświetlenia Mystic Light z rozgrywającą się na ekranie monitora akcją gry. W ten sposób stworzono realistyczne oświetlenie otoczenia, odwzorowujące schematy kolorów widocznych w grze i rozszerzające wirtualny świat na otaczającą gracza rzeczywistość

System Ambient Link oferuje najnowocześniejsze funkcje które tworzą świetlne połączenie sprzętu z grą. Jest tu kilka predefiniowanych ustawień oświetlenia dla różnych wydarzeń w grze, między innymi zdobycia nowej umiejętności, nagrody czy napotkania jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Dodatkowo technologia MSI współpracuje z klawiaturami z indywidualnym podświetleniem RGB każdego klawisza, łącząc je z wyświetlanymi w czasie rzeczywistym statusami z gry oraz klawiszami skrótu.

MSI przygotowało specjalną promocję - nie tylko dla graczy. Każda osoba, która kupi biorące udział w promocji sprzęty producenta - jak krzesło gamingowe, monitor, płytę główną, obudowę komputera, system chłodzenia cieczą lub zasilacz - mogą za darmo otrzymać cyfrowy kod umożliwiający pobranie gry Assassin's Creed Valhalla Standard Edition na komputer PC.

Gry z serii Assassin's Creed zawsze zapewniają graczom epickie przygody. MSI zapewnia z kolei zróżnicowany wybór sprzętu, który jest w stanie zaspokoić potrzeby graczy. Dzięki gamingowym produktom oferowanym przez MSI gracze mogą z łatwością uwolnić swoją moc, by podbijać świat w grze

Sam Chern, Wiceprezes ds. Marketingu w MSI

