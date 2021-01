MSI potwierdza datę premiery procesorów Intel Rocket Lake

Firma MSI, prawdopodobnie trochę przypadkowo, ujawniła datę premiery nowych procesorów Intela z serii Rocket Lake.

W zeszłym roku Intel potwierdził, że kolejna generacja procesorów desktopowych z serii Core zadebiutuje w pierwszym kwartale 2021 roku. Do tej pory nie była znana dokładna data, ale tą właśnie poznaliśmy za sprawą firmy MSI. Oficjalne konto marki na południowokoreańskim forum Danawa opublikowało krótki wpis, z którego wynika, że układy Intel Rocket Lake pojawią się na sklepowych półkach pod koniec marca bieżącego roku.

Intel Rocket Lake - kiedy premiera?

Jednak na tym ciekawe informacje się nie kończą. Firma MSI potwierdziła także, że procesory 11. generacji współpracują z płytami głównymi z chipsetami z serii 400. Dotyczy to zarówno układów H410, B460, jak i Z490, ale w przypadku tajwańskiego producenta to te ostatnie jako pierwsze otrzymają oficjalne aktualizacje BIOS-u. Kiedy to nastąpi? Tego na ten moment jeszcze nie wiemy.

Jeśli wierzyć dotychczasowym plotkom, to już 11 stycznia odbędzie się premiera płyt głównych, opartych na chipsetach Intel Z590, Intel B560 oraz Intel H510, co oznaczałoby, że pojawią się one na sklepowych półkach szybciej niż same procesory. Więcej szczegółów poznamy prawdopodobnie przy okazji targów CES 2021, w trakcie których Intel zaplanował swoją konferencję. Wydarzenie w całości odbędzie się w wersji online'owej.

