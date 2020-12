Epic naprawia problem, który powodował rozgrzewanie procesorów

Wielu użytkowników klienta Epic Games skarżyło się, że po jego uruchomieniu gwałtownie wzrasta temperatura procesora - u niektórych nawet o 20 stopni Celsjusza! Dzisiaj ukazała się łatka, likwidująca ten problem.

Szczególnie duża liczba zgłoszeń w tej sprawie pojawiła się w trakcie grudnia, kiedy to Epic Games zaczął rozdawać gry (i zrobi to jeszcze raz dzisiaj), co skłoniło wiele osób do pobrania klienta i rejestracji swojego konta na platformie. Jak się okazało, w oprogramowaniu klienta znajdował się bug powodujący nadmierne zapotrzebowanie na moc procesora, przez co wzrastała jego temperatura. W ekstremalnych przypadkach było to 20C, w innych zazwyczaj 10-13C. Jednak należy zauważyć, że działo się tylko tak w sytuacji, gdy została uruchomiona gra. Sam działający klient nie powodował żadnych niespodziewanych efektów.

Epic natychmiast zareagował na zgłoszenia i stworzył hotfix, po zaaplikowaniu którego nagrzewanie procesorów nie tyle nie powinno się powtórzyć, co zdarzać rzadziej. Aby problem całkowicie znikł, trzeba jeszcze nieco zaczekać. Łatka ukaże się zapewne na początku przyszłego roku. Jeśli więc zauważasz dziwne zachowanie swojego procesora podczas grania w gry z Epic Games Store, zaaplikuj hotfix.

Zobacz: Drugi wyciek darmowych gier od Epic Games - czy tym razem prawdziwy?

Zobacz: Apple i Epic Games spotkają się w sądzie w maju