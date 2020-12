Drugi wyciek darmowych gier od Epic Games - czy tym razem prawdziwy?

Kilka dni temu pojawił się wyciek o grach, które rozda za darmo Epic Games Store. Teraz pojawił się drugi - i jest on prawdopodobnie prawdziwy. A co znajdziemy na liście?

Dlaczego "prawdopodobnie prawdziwy"? Otóż opublikowany został już 16 grudnia i jak dotąd sprawdziły się wszystkie rozdane produkcje. Poza tym patrząc na poniższą listę widzę znacznie większe prawdopodobieństwo na darmowe rozdawanie tych produkcji, niż hitów zamieszczonych przy poprzednim wycieku. Co jednak budzi moją wątpliwość to fakt, że jak na razie nie ma w sklepie Epic takich gier, jak choćby (podobno) dzisiejsze Alien: Isolation oraz Tropico, a także innych produkcji z listy. Może jednak być tak, że zadebiutują w nim w wymienione dni.

Jakby na to nie patrzeć, Defense Grid: The Awakening jest do zgarnięcia za darmo do godziny 16:59, a po nim pojawi się nowy, darmowy tytuł. Jeśli faktycznie będzie to Alien: Isolation, lista może się potwierdzić. Jeśli nie - cóż, będziemy mieli do końca roku codziennie niespodziankę. W obu przypadkach i tak dostajemy fajny prezent.

