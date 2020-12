Electronic Arts przejmuje Codemasters za 1,2 mld dolarów

Electronic Arts, jeden z najważniejszych graczy na rynku elektronicznej rozrywki, ogłosił oficjalnie przejście firmy Codemasters. Proces przejęcia zakończy się w pierwszym kwartale 2021 roku.

Do zakupu Codemasters przymierzało się początkowo Take-Two, ale Electronic Arts dało lepszą ofertę. Co ciekawe, stało się to z dnia na dzień - do minionego weekendu EA w ogóle nic na ten temat nie wspominało, ale z pewnością już od dawna miało swoje plany. W chwili obecnej Codemasters jest znane z gier wyścigowych, jak DiRT, DiRT Rally, F1, Grid czy Project CARS, ja jednak przypomnę, że istnieje na rynku od 1986 roku, zaś swego czasu jej flagowym produktem były gry zręcznościowo-przygodowe z serii Dizzy. Szef Codemasters, Gerhard Florin, wierzy, że przejście pod skrzydła Electronic Arts pomoże tworzyć większe i lepsze gry. Z kolei szef EA nie ukrywa, że jego firma była zainteresowana Codemasters ze względu na wzrost globalnego zainteresowania grami wyścigowymi.

Co oznacza przejęcie dla graczy? Może nic dobrego - Electronic Art jest znane z umieszczania mnóstwa mikropłatności w grach i nieraz spotykała się z zarzutami o chciwość i chęć dodatkowego zarabiania na graczach, którzy już za grę zapłacili. Póki co nic się nie zmienia - transakcja zakończy się dopiero w marcu, a co będzie potem, to czas pokaże.

