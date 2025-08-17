To maleństwo każdy powinien mieć w domu. 58 gramów perfekcji
Primus, szwedzka marka uznawana za prekursora przenośnych kuchenek turystycznych, prezentuje swoją najlżejszą kuchenkę – Micron III. Ten ultralekki model waży zaledwie 58g i po złożeniu mieści się w dłoni, co czyni go idealnym wyborem dla minimalistów i fanów przygód z plecakiem.
Wystarczy nakręcić kuchenkę na standardowy kartusz gazowy, by w kilka sekund uzyskać mocny płomień o mocy 2600 W, pozwalający zagotować pół litra wody w 2,5 minuty, a litr w niecałe 4 minuty.
Konstrukcję Micron III docenią miłośnicy prostoty – minimalistyczna budowa, solidne nóżki i duże pokrętło regulacji płomienia umożliwiają wygodne użytkowanie nawet w rękawiczkach. Wersja Piezo posiada wbudowaną zapalarkę, co zwiększa komfort użytkowania.
Nowy produkt Primusa wpisuje się w rosnący trend ultralekkich i kompaktowych rozwiązań sprzętowych dla osób wybierających się na rowerowe wyprawy, wielodniowe trekkingi czy weekendowe biwaki. Minimalizm staje się coraz popularniejszy – chodzi o ograniczenie wagi i objętości bagażu, by podróżować szybciej i wygodniej.
Warto podkreślić, że choć Micron III nie jest najlżejszą kuchenką na rynku, to jednak wyraźnie wyprzedza swoich konkurentów, takich jak MSR Pocket Rocket 2 czy Optimus Crux Lite.
Primus, od lat związany z ekspedycjami na krańce świata – od bieguna południowego po Mount Everest – pokazuje, że nadal potrafi wyznaczać trendy i odpowiadać na potrzeby współczesnych miłośników gór i leśnych wędrówek. Cena nowego modelu to 70 euro, pojawia się on już powoli w polskich sklepach w cenie około 360 zł.