Tak się bawi Action. Wakacyjna perełka za zaledwie 42,79 zł

Głośnik Bluetooth z lampą dyskotekową

My Polacy nie mamy łatwo, 3 miesiące epoki lodowcowej, pół roku szarości i deszczu, no i w końcu te krótkie, acz intensywne chwile lata. Trzeba je wykorzystać, jak tylko się da, by było co wspominać, gdy znów zrobi się zimno i paskudnie.

Doskonałym kompanem w korzystaniu z lata może okazać się nowość w sklepach Action, czyli głośnik z lampą dyskotekową „Disco Light Speaker”. Ten niewielki gadżet, sterowany dołączonym pilotem ma akumulator wystarczający na 3,5 godziny zabawy, ale w razie czego wystarczy powerbank i bawimy się dłużej.

We wnętrzu producent zastosował głośnik o mocy 5 W, taki w sam raz, by poczuć wakacyjne rytmy, ale też nie martwić się o wizyty policji po 22. Kolorowe ledy i dyskotekowy dyfuzor sprawią, że całe otoczenie utonie w ekscytującym oświetleniu — magiczne wspomnienia gwarantowane.