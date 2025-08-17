Tak się bawi Action. Wakacyjna perełka za zaledwie 42,79 zł
Sieć sklepów Action wprowadziła swojego asortymentu elektryzującą nowość. To właściwie niezbędny gadżet na letnie wieczory, ale przyda się na cały rok każdemu, kto ma gorącą słowiańską krew.
Głośnik Bluetooth z lampą dyskotekową
My Polacy nie mamy łatwo, 3 miesiące epoki lodowcowej, pół roku szarości i deszczu, no i w końcu te krótkie, acz intensywne chwile lata. Trzeba je wykorzystać, jak tylko się da, by było co wspominać, gdy znów zrobi się zimno i paskudnie.
Doskonałym kompanem w korzystaniu z lata może okazać się nowość w sklepach Action, czyli głośnik z lampą dyskotekową „Disco Light Speaker”. Ten niewielki gadżet, sterowany dołączonym pilotem ma akumulator wystarczający na 3,5 godziny zabawy, ale w razie czego wystarczy powerbank i bawimy się dłużej.
We wnętrzu producent zastosował głośnik o mocy 5 W, taki w sam raz, by poczuć wakacyjne rytmy, ale też nie martwić się o wizyty policji po 22. Kolorowe ledy i dyskotekowy dyfuzor sprawią, że całe otoczenie utonie w ekscytującym oświetleniu — magiczne wspomnienia gwarantowane.
Za gadżet przyjdzie nam zapłacić zaledwie 42,79 zł i jest to regularna cena.