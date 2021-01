Bitcoin dobija do kursu 40 tys. dolarów. W miesiąc podwoił wartość

Bitcoin niemal przekroczył barierę 40 tys. dolarów. Oznacza to, że kryptowaluta w niecały miesiąc podwoiła swoją wartość, bo w połowie grudnia jeden BTC był wart 20 tys. dolarów.

Aktualnie jeden Bitcoin wart jest prawie 39 tys. dolarów, ale jeszcze kilka godzin temu za 1 BTC trzeba było zapłacić nawet 39,7 tys. dolarów. Niewiele brakowało to przekroczenia psychologicznej bariery 40 tys. dolarów. To nowy rekord dla tej kryptowaluty, która w zaledwie miesiąc podwoiła swoją wartość. W połowie grudnia 1 BTC był wart "zaledwie" 20 tys. dolarów, co wtedy również było rekordową wartością. Najnowszy szczyt wydaje się prawdziwym szaleństwem, biorąc pod uwagę, że w 2011 roku Bitcoin był wart jednego dolara.

- Czy za Bitcoin będzie można kupić filiżankę kawy? Prawdopodobnie nie z obecną wersją Bitcoina. W dużej mierze stał się on magazynem wartości - powiedział Mike Venturo, menadżer Amplify Transformational Data Sharing ETF.

Kurs BTC według Coinbase

Co ważne, inwestorzy ostrzegają przed przesadnym optymizmem w kontekście kolejnych wzrostów. Ich zdaniem prawdopodobnie wkrótce dojdzie do korekty kursu, która dla wielu osób może okazać się niezwykle dotkliwa. Przez ostatnie 3 lata wartość Bitcoina wzrosła w sposób nieoczekiwany. W grudniu 2018 roku kryptowaluta była warta mniej niż 4 tys. dolarów. Utrzymanie aktualnego kursu wydaje się wręcz niemożliwe.

Chociaż zastosowanie Bitcoina nie zmieniło się przez ostatnie lata, to wiele firm zaczęło wykorzystywać technologię, która leży u jego podstaw, czyli blockchain. Potencjał tego rozwiązania jest ogromny. Blockchain może być wykorzystywany nie tylko w finansach, ale również branży prawniczej, nieruchomościach, a nawet opiece zdrowotnej.

