Zaginął Jack Ma - miliarder i założyciel Alibaba

Jack Ma - chiński miliarder i założyciel firmy Alibaba zaginął. Mężczyzna od około 2 miesięcy nie był widziany publicznie i został zastąpiony jako juror w talent show, które sam finansował.

Jack Ma - chiński miliarder i założyciel firm Alibaba oraz Ant Group zaginął. Taką informację podała dziennikarka Yahoo Finance - Jessica Yun. Według niej 56-letni biznesmen od co najmniej 2 miesięcy nie był widziany publicznie. Jakby tego było mało, to mężczyzna nie wziął też udziału w afrykańskim talent show "Africa's Business Heroes", które sam finansował. Miał być w nim jednym z jurorów, ale został zastąpiony przez kogoś innego.

Założyciel Alibaba zaginął. Co się z nim dzieje?

Zniknięcie Jacka Ma złożyło się w czasie z jego problemami z chińskimi władzami. Najpierw, w listopadzie 2020 roku, zmieniły się przepisy, które mocno uderzyły w jedną z jego firm - Ant Group. Stało się to krótko po tym, jak biznesmen skrytykował chiński rząd i panujące w Państwie Środka przepisy w trakcie konferencji w Szanghaju. Jednak na tym historia się nie kończy. W grudniu 2020 roku Chińczycy rozpoczęli dochodzenie antymonopolowe przeciwko Alibabie, która jest jedną z największych firm e-commerce na świecie i przez wielu nazywana jest azjatyckim Amazonem.

Na ten moment nie wiemy, co dzieje się z założycielem Alibaba. Według rzecznika prasowego firmy nie wziął udziału we wspominanym talent show z powodu konfliktów kalendarzowych. Nie odpowiedział też na pytanie, co aktualnie dzieje się z biznesmenem. Majątek Jacka Ma wyceniany jest na około 50 mld dolarów, co czyni go jednym z najbogatszych ludzi na świecie. W 2019 roku zrezygnował ze stanowiska szefa Alibaby.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jack Ma Foundation

Źródło tekstu: Bloomberg, Yahoo Finance