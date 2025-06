Idą zmiany w bankomatach. Nowe prawo od 28 czerwca

Od 28 czerwca 2025 roku w całej Unii Europejskiej wchodzą w życie przepisy o dostępności urządzeń i usług cyfrowych. Zmienią one to, w jaki sposób korzystamy z terminali płatniczych, platform zakupowych, ale też bankomatów. Chodzi o to, aby ułatwić życie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.