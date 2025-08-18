Ten głośnik bije JBL pod każdym względem, także ceny a dziś jest jeszcze tańszy

Owszem: nie rozkręcimy nimi potężnej imprezy. Świetnie się jednak nadają na nasiadówkę w kilka osób, lub do samotnego słuchania muzyki, kiedy nie chcemy zakładać słuchawek. Ewentualnie jako rozpraszacz uwagi dziecka, które traktuje przebieranie i przewijanie jak próbę oskórowania i nacierania ran solą. Nic tak nie uspokaja malucha jak Sata kesää tuhat yötä w wykonaniu Tanssiorkesteri Lossimies puszczone z głośnika, który malec może trzymać w rękach. A przynajmniej ja tak mam. Tu idealnie nada się Soundcore Select 4 Go, którego można kupić za 78,99 zł.

Soundcore Select 4 Go

Głośnik ten to ewidentne nawiązanie do JBL Go 4. Sęk w tym, że firma Soundcore zrobiła wszystko, aby był od niego o wiele lepszy, pod niemal każdym względem. Niemal, ponieważ obydwa te głośniki spełniają normę wodoodporności IP67. Tu i tu mamy też niewielkie rozmiary, oraz pętlę z plecionki, która pozwala na przymocowanie głośnika w różne miejsca.

Jednak tu gdzie JBL Go 4 może pochwalić się solidnymi 7 godzinami odtwarzania muzyki, tam wkracza Soundcore Select 4 Go ze swoimi 20 godzinami. Natomiast na 4,2-watowy przetwornik JBL mamy 5-watowy głośnik Sondcore. Co więcej, JBL kosztuje 169 zł, czyli więcej, niż dwa Sondcore Select 4 Go w promocji.