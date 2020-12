Revolut dodaje nowy plan Plus. Wprowadza też ochronę przed kradzieżą, uszkodzeniem i odmową zwrotu towaru

Revolut wprowadził dziś w Polsce nowy plan Revolut Plus. Klienci, którzy się zdecydują na wybór tej opcji, będą płacić 14,99 zł za miesiąc, w zamiast zyskując m.in. ochronę przed kradzieżą, uszkodzeniem i odmową zwrotu towaru. Usługa zapewnia także zwrot kosztów biletów za wydarzenia i koncerty, z których nie udało się skorzystać. Nowe rozwiązanie chroni też posiadaczy planów Premium i Metal.

Z ochrony zakupów skorzystają klienci planu Plus – do kwoty 1000 euro, planu Premium – do kwoty 2500 euro i planu Metal – do kwoty 10 tys. euro, jeśli w rok od transakcji zakupiony przedmiot dozna przypadkowego uszkodzenia lub zostanie skradziony.

Posiadacze płatnych planów nie muszą też martwić się o odmowę zwrotu towaru w ciągu 90 dni od daty zakupu ani zwrotu biletów na wydarzenia i koncerty, z których nie udało się skorzystać – zwrot trafi bezpośrednio na ich konto w Revolut.

Klienci Revolut Plus będą mogli, podobnie jak w innych planach, bezpiecznie kupować online za pomocą kart wirtualnych i płacić bezstykowo telefonem dzięki Google Pay i Apple Pay.

Revolut przekonuje też, że klienci, którzy wybiorą ten plan, mogą ponadto liczyć na priorytetową pomoc w aplikacji i osiągać większe korzyści z posiadanych środków, dzięki dostępowi do handlu akcjami, kryptowalutami, towarami. Jeśli mają dzieci, klienci oferty Plus mogą skorzystać z dwóch konta Junior.

By przejść na plan Revolut Plus, wystarczy kilka kliknięć w aplikacji. Więcej informacji o zakresie usług objętych planem Plus znaleźć można na stronie www.revolut.com/revolut-plus. Zasady zwrotów opisane są w poniższym regulaminie:

Ochrona zakupów dostarczana jest we współpracy z partnerami, firmą Qover i towarzystwem ubezpieczeniowym Chubb.

Cieszymy się z nowej odsłony oferty Revolut w Europie. Nowy plan ma zwiększyć bezpieczeństwo zakupów i chronić klientów przed nieprzyjemną stratą lub wydatkiem. Chcemy, by nasi klienci kupowali bezpiecznie ze świadomością, że Revolut chroni ich zakup przed kradzieżą, uszkodzeniem lub nieprzyjazną polityką sprzedażową, w ramach której usługodawca odmawia przyjmowania zwrotów

– powiedział Nik Storoński, CEO i współzałożyciel Revolut.



Klienci oferty Plus będą mogli korzystać ze wszelkich dotychczasowych funkcji, jak analiza wydatków, narzędzia do budżetowania, Revolut Junior oraz szeregu innych usług, które pomagają wyciągnąć więcej korzyści na co dzień z posiadanych pieniędzy.

Źródło tekstu: Revolut