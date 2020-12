Cinkciarz udostępnia płatności Google Pay

Klienci wirtualnego kantoru Cinkciarz.pl mogą od dzisiaj korzystać z płatności Google Pay. W jaki sposób skorzystać z tego rozwiązania?

W dniu dzisiejszym Cinkciarz.pl udostępnił w Cinkciarz Pay metodę płatności - Google Pay. Dzięki temu można za jej pomocą płacić w sklepach online. Aby można było z niej skorzystać, kupujący musi dodać kartę do swojego konta Google (debetową lub kredytową). Zwalnia go to z konieczności zapamiętywania danych karty i wypełniania formularzy. Kilka kliknięć i gotowe - transakcja jest bezpiecznie zrealizowana. Tu warto przypomnieć, że Cinkciarz Pay oferuje 28 walut - sklep nadal może otrzymywać płatności w wybranej przez siebie walucie (np. w złotych), jednocześnie dając swoim klientom możliwość płacenia w walucie ich karty czy rachunku bankowego - np. dolarach.

Nieprzerwanie pracujemy nad rozwojem oferty dla e-commerce i dostarczamy kolejne funkcjonalności. Zależy nam na tym, aby kupujący on-line mieli w sklepach wiele ulubionych metod płatności do wyboru i nie martwili się o kursy wymiany walut

Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl

Obecnie w Cinkciarz Pay dostępne są już oprócz Google Pay m.in.: BLIK, karty Visa, MasterCard i American Express, Pay-By-Link, Trustly, POLi, iDEAL, UnionPay International. Fintech planuje niedługo udostępnić także płatności za pomocą PayPal, a także Apple Pay.

