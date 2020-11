Cinkciarz.pl ma już 10 lat

Cinkciarz.pl świętuje swoje 10-lecie. Serwis rozpoczął swoją działalność 15 listopada 2010 roku od internetowej wymiany walut. Z czasem w portfolio znalazły się także inne usługi.

Szybkie reakcje na rynkowe potrzeby, właściwy dobór specjalistów oraz wykorzystanie najnowszych technologii i metod naukowych sprawiły, że w 10 lat Cinkciarz.pl przemierzył drogę od kameralnej firmy z serwisem internetowej wymiany walut do zatrudniającego kilkuset pracowników globalnego fintechu. Zdobyliśmy pozycję największej prywatnej firmy w Polsce, co potwierdzają coroczne rankingi opiniotwórczych pism.

– powiedział Marcin Pióro, założyciel i prezes Cinkciarz.pl

Najpierw frankowicze i przedsiębiorcy

15 listopada 2010 roku Cinkciarz.pl zaoferował Polakom internetową wymianę walut. Usługi finansowe online w obcych walutach należały wtedy do rzadkości. Ludzie jednak bardzo szybko przekonali się do nowej metody, dzięki której oszczędzali nie tylko pieniądze, ale i czas. W serwisie Cinkciarz.pl walutę wymieniali między innymi osoby spłacające kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, ponieważ mogły liczyć na znacznie korzystniejsze kursy niż w bankach. Jak podaje serwis, zadowolenia nie kryli także właściciele firm zajmujących się transportem międzynarodowym, eksportem i importem.

Przeobrażenie serwisu wymiany walut w portal usług finansowych

Coraz liczniejsza załoga pracowników Cinkciarza, specjalistów IT i menedżerów, wprowadzała i rozwijała transakcje społecznościowe, wersję mobilną serwisu, aplikacje, alerty walutowe, stałe zlecenia, poszerzającą się paletę walut, udogodnienia dla klientów biznesowych. Wizja Marcina Pióro, założyciela i prezesa Cinkciarz.pl, wykraczała jednak poza silną pozycję w segmencie wymiany walut online w Polsce. Zawierając w 2015 roku umowę sponsorską z koszykarską drużyną Chicago Bulls, jedną z najsłynniejszych sportowych marek na świecie, firma zaprezentowała swój międzynarodowy brand: Conotoxia. Była to zapowiedź globalnego rozwoju.

Cinkciarz.pl nie zaniedbywał jednak krajowego rynku. W ofercie pojawiały się kolejno: transakcje na rynku Forex w 2017 roku czy międzynarodowe przekazy pieniężne i autorski system internetowych płatności Cinkciarz Pay w 2018 roku. Rok później firma wprowadziła wielowalutowe pożyczki online. Ruszyła także platforma RegTech, wspomagająca klientów biznesowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Taki zasób usług ostatecznie zamykał etap internetowego kantoru, otwierał zaś dobę portali Cinkciarz.pl i Conotoxia.com. Z tego drugiego mogą już korzystać klienci w 30 europejskich państwach.

Sport przez wielkie S i role na dużym ekranie

Cenimy wartości charakterystyczne dla sportu: rywalizację na uczciwych zasadach, samodoskonalenie czy grę drużynową. Sport jest dla nas inspirujący. Nie można też jednak oczywiście pomijać korzyści rynkowych, które płyną ze współpracy z naszymi partnerami.

– dodał Marcin Pióro

Cinkciarz.pl sponsorował dotychczas między innymi piłkarską i koszykarską reprezentację Polski, kluby naszej Ekstraklasy (Jagiellonia Białystok, Cracovia, Ruch Chorzów, Pogoń Szczecin czy Zagłębie Lubin), żużlowy zespół Falubaz Zielona Góra oraz koszykarski Stelmet BC Zielona Góra. Ze znanymi markami Cinkciarz.pl i Conotoxia.com współpracują także za granicą. Chodzi o Chicago Bulls, ale także narodowe reprezentacje Walii i Czech w piłce nożnej. Wcześniej polski fintech sponsorował między innymi piłkarskie mistrzostwa świata U-20 oraz mistrzostwa Europy U-21.

Pomysły na dotarcie do nowych odbiorców zaprowadziły Cinkciarz.pl też do najbardziej znanych hollywoodzkich wytwórni filmowych. Kinomani na całym świecie mogli zobaczyć brand Conotoxia przy okazji hitowych superprodukcji o przygodach Terminatora, Spidermana czy kultowego boksera o przydomku Rocky. Fintech pokazał się również na polskim rynku, między innymi w filmie Patryka Vegi pt. „Polityka”.

Amerykański sen Cinkciarz.pl

Wejście na europejski rynek nie zaspokajało ambicji firmy. Plany sięgały za ocean. Rok po roku trwały przygotowania i kompletowanie pozwoleń do rozpoczęcia strategicznej operacji. 18 grudnia 2019 roku Cinkciarz.pl wszedł na rynek amerykański.

Uruchomienie przekazów pieniężnych w Stanach Zjednoczonych zwieńczyło nasze kilkuletnie starania, ale jednocześnie stanowiło sygnał, że mamy apetyt na jeszcze więcej. Nasza usługa odniosła już sukces w Europie. Byłem i jestem przekonany, że na konkurencyjnym amerykańskim rynku, choć zdominowanym przez branżowe kolosy, jest również miejsce dla tak odważnej marki, jak Conotoxia.

– powiedział Marcin Pióro

Prezent na 10 urodziny

W październiku 2020 roku Cinkciarz.pl zaproponował swoim klientom kartę wielowalutową z dostępem do ponad 160 walut. Nowy produkt podobno szybko zyskał popularność.

Dziś chcemy podziękować wszystkim naszym użytkownikom. Wsłuchując się w ich oczekiwania i opinie, zmieniamy się, rozwijamy i udoskonalamy nasze usługi. To zaufanie naszych klientów jest dla nas największym urodzinowym prezentem. Możemy obiecać, że Cinkciarz.pl będzie się stale rozwijał i wprowadzał produkty, których oczekują.

– podsumował Marcin Pióro

