eSkarbonki Mastercard gotowe pomagać WOŚP

Już można pomagać WOŚP - Mastercards dostarcza swoje eSkarbonki dla wszystkich chętnych!

Dwudziesty dziewiąty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nastąpi 10 stycznia 2021 roku odbędzie się 29.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A Mastercard czwarty rok z rzędu firma dostarczy dla niego eSkarbonkę. Jest to technologicznie zaawansowane i wygodne narzędzie, umożliwiające kwestowanie na rzecz Fundacji WOŚP w internecie. Swoją eSkarbonkę mogą założyć także średnie i małe przedsiębiorstwa, włączając się w zbieranie datków na rzecz wsparcia oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Do dowolnej eSkarbonki można „dorzucić się” m.in. płacąc kartą Mastercard. Datek to zarazem możliwość zagłosowania na piosenkę, która zagrana zostanie w dniu Finału ze sceny w studio głównym.

Dzięki współpracy Mastercard z Fundacją, już od początku grudnia kwestować można na rzecz WOŚP on-line za pomocą specjalnych linków, które każdy może umieścić na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dzięki temu można poszerzyć grono darczyńców z dowolnego miejsca na świecie. W tym roku nowością są eSkarbonki, zakładane przez firmy z segmentu MŚP, które mogą w ten sposób prowadzić zbiórkę wśród swoich pracowników, klientów czy partnerów biznesowych bez konieczności rejestrowania sztabu. eSkarbonki mogą zakładać też osoby fizyczne, które wspólnie z wolontariuszamii przedsiębiorcami chcą zachęcać do włączenia się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zobacz: Mastercard i Caritas uruchamiają datkomaty w dziesięciu lokalizacjach w całej Polsce

Wszystkie eSkarbonki są dostępne pod linkami zaczynającymi się od https://eskarbonka.wosp.org.pl/. Strona ta chroniona jest przez bezpieczne połączenie i posiada certyfikat bezpieczeństwa. Po wybraniu metody płatności użytkownik jest przekierowywany do operatora płatności PayU, którego strona jest zabezpieczona w analogiczny sposób. Dodatkowo każda osoba, która zamierza skorzystać z tej formy wpłaty, może sprawdzić wiarygodność linku do eSkarbonki na specjalnej stronie www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdz-eskarbonke. Do zbiórki dołączyć można również korzystając ze strony głównej eSkarbonki, która zawsze znajduje się pod tym samym adresem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/.

Siłą naszej akcji zawsze byli, są i będą wolontariusze. To ich ciężka praca pozwala nam co roku grać coraz głośniej.W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia i elektronicznych narzędzi, które ułatwią im zbiórkę funduszy w obecnej sytuacji. Dzięki Mastercard już od kilku lat dysponujemy rozwiązaniami na miarę cyfrowych czasów. Dołączajcie do nas wspólnie grajmy podczas tegorocznego ‘Finału z głową’! Ja już założyłem swoją eSkarbonkę - eskarbonka.wosp.org.pl/jurekowsiak

Jurek Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP

Zobacz: 28 Finał WOŚP: prawie milion złotych zebrano w ramach współpracy z Mastercard