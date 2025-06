PKO BP i długo, długo nic. Różnica jest kolosalna

Serwis cashless.pl opublikował listę największych banków w Polsce pod względem liczby rachunków osobistych klientów indywidualnych. Żadnym zaskoczeniem nie jest fakt, że pierwsze miejsce zajmuje w tym zestawieniu PKO BP. Co więcej, ma on ogromną przewagę nad konkurencją.

Największe banki w Polsce

Co ciekawe, w porównaniu do czwartego kwartału 2024 roku liczba rachunków dla klientów indywidualnych wzrosła w ogólnym rozrachunku o 0,5 proc. Większość banków zanotowała niewielkie wzrosty. Jedynie w przypadku trzech doszło do zmniejszenia liczby prowadzonych rachunków. Najwięcej, bo aż 5,9 proc. stracił BNP Paribas.