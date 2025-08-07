Polacy ciągle robią ten błąd. Chodzi o konto w banku

Logowanie po polsku: wygodnie, ale z głową

Logowanie do banku czy platformy inwestycyjnej to dziś codzienność. Z badania Business Growth Review na zlecenie zondacrypto wynika, że 94% użytkowników korzysta z dodatkowych zabezpieczeń – najczęściej kodów SMS lub PIN-ów. Niemal dwie trzecie wybiera też biometrię, czyli odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy.

Wciąż jednak podstawą pozostaje login i hasło. Tyle że użytkownicy coraz lepiej rozumieją, że to za mało. Wiele osób sięga po aplikacje autoryzujące, a co siódmy respondent używa fizycznego klucza U2F. To wynik lepszy niż w wielu innych krajach Europy.

Biometria wygodna, ale niekonieczna

Wielu użytkowników ceni biometrię, ale tylko 16,7% uznało ją za obowiązkową. Aż 90% wskazało natomiast SMS jako niezbędny drugi składnik logowania. To pokazuje, że choć nowoczesne rozwiązania są mile widziane, klienci wciąż ufają sprawdzonym metodom.

Eksperci zwracają uwagę, że samo silne hasło to za mało. Phishing, złośliwe oprogramowanie czy ataki socjotechniczne to realne zagrożenia. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to dziś nie opcja, a konieczność – najlepiej w formie aplikacji, a nie SMS-a.

Czujemy się bezpieczni – ale nie wszyscy

Aż 90,4% uczestników badania ocenia poziom bezpieczeństwa logowania na 4 lub 5 w skali pięciopunktowej. Średnia to 3,9 – wynik dobry, ale nie idealny. Co ciekawe, 43% respondentów zmienia hasło rzadziej niż raz w roku, a 8,3% nigdy tego nie robi.

Jednocześnie tylko 0,7% przyznało się do udanego ataku hakerskiego w ciągu ostatniego roku. Ale aż 16,1% nie potrafiło powiedzieć, czy w ogóle padło ofiarą oszustwa. To znak, że edukacja wciąż ma znaczenie.

Technologia rośnie szybciej niż świadomość

Polscy klienci korzystają z bankowości cyfrowej od lat i potrafią ocenić, co działa, a co nie. Wiedzą, że SMS-y mogą być podatne na ataki SIM-swap, a fizyczne klucze U2F dają realną przewagę w bezpieczeństwie.