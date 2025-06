Huawei Pocket 2 dostanie wersję premium. Już niedługo

Zgodnie z doniesieniami z chińskiej części Internetu, Huawei szykuje nowy smartfon z serii Pocket. A właściwie nie tyle nowy, co odświeżony. Ma to być bowiem Huawei Pocket 2 w wersji premium. Chińscy internauci sugerują, że chodzi tu o nowy układ. Ma to być Kirin 9020A, który widzieliśmy już w przypadku smartfonu Huawei Mate 70 Pro Premium. Dzięki niemu Mate 70 Pro Premium jest aż o 35% bardziej wydajny niż był Mate 60 Pro.

Odświeżenia lepsze od nowości?

Zmianie nie ulegnie najpewniej forma telefonu. Dalej będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,94 cala. Cena powinna wynosić około 6000 juanów, jednak jest duża szansa, że będzie taniej. W jaki sposób? Hauwei najprawdopodobniej wystąpi do chińskiego rządu o dołączenie modelu do programu dopłat rządowych. W tym roku każdy producent może wystąpić o takie dopłaty w celu pobudzenia rynku mobilnego. Dopłaty nie są ograniczone wyłącznie do np. budżetowców.