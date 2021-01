Szaleństwo na rynku trwa nadal - karty RTX 3060 droższe niż RTX 3060 Ti

Na początku stycznia NVIDIA oficjalnie zapowiedziała kartę graficzną GeForce RTX 3060, która do sprzedaży trafi pod koniec lutego. Sytuacja rynkowa sprawiła jednak, że będzie to model nawet droższy niż mocniejsza konstrukcja w postaci RTX 3060 Ti.

Pod koniec lutego w sklepach pojawi się karta graficzna GeForce RTX 3060. Została ona zaprezentowana na konferencji NVIDII z okazji targów CES 2021. Wtedy też Zieloni zdradzili oficjalną cenę - 329 dolarów lub co najmniej 1550 zł w Polsce. Ale czy rzeczywiście możemy liczyć na takie kwoty? Okazuje się, że nie ma na to szans. Aktualna sytuacja na rynku sprawiła, że nie tylko zapłacimy więcej, niż wynosi rekomendowana cena, ale zapłacimy nawet więcej niż za mocniejszy model RTX 3060 Ti.

Zobacz: Nie będzie GeForce RTX 3060 w wersji Founders Edition?

GeForce RTX 3060 w absurdalnych cenach

GeForce RTX 3060 pojawił się w ofercie brytyjskiego sklepu CCL Computers i chociaż przy poszczególnych modelach nie ma cen, to można to łatwo obejść. Strona ma pewien błąd, który pozwala ujawnić ukryte kwoty. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że wspominane wcześniej 329 dolarów to jedynie mrzonka. W rzeczywistości najtańsze modele kosztują 457 funtów, czyli około 512 dolarów. Z kolei najdroższy wariant Asus ROG Strix RTX 3060 OC to koszt aż 585 dolarów. To o tyle szokujące, że za podobne kwoty można kupić mocniejsze modele RTX 3060 Ti (o ile w ogóle są one dostępne).

To tylko pokazuje, z jak absurdalną sytuacją mamy aktualnie do czynienia. Chociaż część z Was prawdopodobnie nie chce czekać, to jednak zalecałbym wstrzymanie się z zakupem nowego komputera. Ceny są kosmiczne i w tym momencie nie ma to po prostu żadnego sensu.

Zobacz: AMD Navi 31 z dwoma chipletami. Szykuje się potężna grafika dla graczy

Zobacz: GeForce RTX 2070 przerobiony do obsługi 16 GB pamięci GDDR6

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: TechSpot