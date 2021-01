Nie będzie GeForce RTX 3060 w wersji Founders Edition?

Pod koniec lutego zadebiutują karty graficzne GeForce RTX 3060. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez NVIDIĘ w trakcie konferencji z okazji CES 2021. Ale czy do sprzedaży trafi model Founders Edition? Prawdopodobnie nie.

GeForce RTX 3060 to nowa karta graficzna w portfolio NVIDII, która oficjalnie została zaprezentowana w trakcie niedawnej konferencji Zielonych z okazji wirtualnych targów CES 2021. Premiera zaplanowana jest na koniec lutego i chyba wszyscy spodziewali się, że wtedy do sprzedaży trafią zarówno modele stworzone przez samą NVIDIĘ, czyli Founders Edition, jak i konstrukcje niereferencyjne, przygotowane przez Gigabyte, Asusa czy też MSI. Okazuje się, że może to nie być zgodne z prawdą.

GeForce RTX 3060 bez wersji Founders Edition?

Wygląda na to, że NVIDIA nie szykuje karty w wersji Founders Edition. Taka informacja pojawiła się we francuskim serwisie Cowcotland, ale na ten moment należy traktować ją tylko i wyłącznie jako plotka. Trzeba jednak przyznać, że wiarygodności dodaje jej fakt, że Zieloni na konferencji nie pokazali samej karty graficznej. Ta w tym momencie reklamowana jest jedynie grafiką z komputerem, we wnętrzu którego znajduje się RTX 3060. Trzeba przyznać, że to dość niecodzienna praktyka, która pokazuje, że coś jest na rzeczy.

GeForce RTX 3060 to karta wyposażona w 3584 jednostki CUDA, 28 rdzeni RT oraz 112 jednostek Tensor, a także 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie danych. Taktowanie bazowe wynosi 1320 MHz, ale w trybie Boost rośnie do 1777 MHz. Ceny modeli niereferencyjnych powinny zaczynać się od 329 dolarów, ale biorąc pod uwagę sytuację na rynku, prawdopodobnie będą wyższe.

