Już w lutym zadebiutuje Allegro Biznes, nowa platforma handlowa dla firm

W najbliższych dniach wystartuje Allegro Biznes – nowe rozwiązanie usprawniające zakupy B2B. Spółka przekonuje, że dzięki debiutującej usłudze przed firmami otworzą się perspektywy na duże wzrosty sprzedaży. To kolejne, zdecydowane posunięcie Allegro po zapowiedzi uruchomienia nowego centrum logistycznego.

Prognozy ekspertów wskazują, że w bieżącym roku wartość firmowych zakupów online Polsce wyniesie ponad 340 mld zł. Allegro dostrzegło w tym potencjał i liczy, że wykroi dla siebie duży kawałek tego tortu. Start Allegro Biznes zapowiedziany jest na na najbliższe dni, najprawdopodobniej będzie to 9 lutego.

Hurtowe ceny, wygodne płatności

Co Allegro chce zaoferować firmom? Platforma przekonuje, że będą to: szeroki wybór produktów, wygoda dostaw, funkcje usprawniające zakupy firmowe oraz atrakcyjne, hurtowe ceny. Zniżki mogą dochodzić do 55 proc., a rabaty na duże zamówienia sięgać 30 proc. Rozwój nowej platformy w najbliższej przyszłości ma się koncentrować również na wygodnych dla firm opcjach płatności. Na początek będą to odroczone płatności do 60 dni. Atutem ma być także brak prowizji do 8 miesięcy dla nowych sprzedawców. Planowane jest również wdrożenie Allegro Smart! dla B2B.

Dzięki uruchomieniu kanału B2B Allegro chce znacząco zwiększyć liczbę firm kupujących na platformie – ujawniła dyrektor sprzedaży spółki, Dagmara Brzezińska. Jak przekonuje, nie jest to odpowiedź na dotyczące Polski plany Amazona.

Amazon jest w Polsce obecny od kilku lat, my inwestujemy w Polsce od 20 lat. Uruchomienie B2B to jest kolejny krok rozwoju, który mieliśmy wcześniej zaplanowany, podobnie jak inne rozwiązania, np. Allegro Pay. Rok 2020 przyspieszył istniejące już wcześniej trendy i widzimy dynamiczny wzrost rynku e-commerce, również w segmencie zakupów firmowych

– powiedziała PAP Biznes Dagmara Brzezińska.

Oferta Allegro Biznes dostępna będzie tylko dla posiadaczy konta Firma. W momencie uruchomienia serwisu, firmy sprzedające i kupujące na Allegro automatycznie otrzymają do dostęp do Allegro Biznes. Jak przekonuje spółka, sprzedający, których oferty pojawią się na obu wersjach Allegro, wejdą na dodatkowy rynek, na którym wydatki są średnio 10-krotnie większe niż w przypadku zakupów konsumenckich.

Oferta Allegro Biznes ma być również dostosowana do bardzo specyficznych branż, takich jak warsztaty samochodowe, firmy budowlane czy gabinety kosmetyczne. Ułatwi zakupy między innymi w takich kategoriach jak artykuły papiernicze, produkty do sprzątania, sprzęt IT itp.

