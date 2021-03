x-kom na stałe wprowadza darmowe zwroty przez InPost

Zwroty zakupów dokonanych w sklepach x-kom będą teraz szybsze i za darmo. Umożliwia to nowa usługa realizowana razem z InPostem. Wystarczy zgłosić chęć zwrotu zamówienia, by w zamian otrzymać kod do darmowego zwrotu do Paczkomatu.

Do niedawna zwroty w x-komie wymagały akceptacji zgłoszenia zwrotu, co następowało w ciągu 48 godzin, a następnie uzyskania instrukcji jak wykonać zwrot. Teraz wystarczy w ciągu 15 dni od dnia zakupu wypełnić tylko jeden formularz zwrotu i od razu zostaje nadany kod do wysyłki. Kod zwrotu pozostaje aktywny przez 14 dni od wygenerowania.

Dzięki nowej usłudze zwrot zakupów w x-komie będzie znacznie wygodniejszy. To klient będzie mógł zdecydować gdzie i o jakiej porze nada paczkę. Nie będzie musiał czekać 48 godzin na akceptację zwrotu. Bezpłatny zwrot InPostem obowiązuje przy zamówieniach wysyłkowych (kurier i Paczkomat).

Jak dokonać zwrotu w x-komie przez InPost?

Na początek trzeba wejść na internetowej stronie sklepu do zakładki Zwroty i reklamacje, a następnie wybrać typ zgłoszenia. Dla zwrotów regulaminowych w ciągu 15 dni od dnia zakupu należy zaznaczyć pole Zwrot.

Po uzupełnieniu danych produktu i zamówienia, a także dopasowaniu wielkości skrytki w Paczkomacie, zostanie wygenerowany kod zwrotu. Po chwili nadejdzie e-mail z kodem otwierającym Paczkomat InPost. Kod jest aktywny przez 14 dni od chwili zgłoszenia chęci zwrotu. Przesyłka po nadaniu powinna w ciągu 2-3 dni trafić z powrotem do sklepu, co zainicjuje procedurę zwrotu pieniędzy.

