Huawei MatePad 11.5 2025 u nas w sierpniu. Będzie nowy hit

Tablet Huawei MatePad 11.5 poprzedniej generacji z 2024 roku (na zdjęciu powyżej i dalej w tekście) okazał się jednym z najchętniej kupowanych tabletów marki , na co wpłynęły jego spore możliwości, w tym świetny, matowy ekran PaperMatte, oraz przystępna cena. Już w sierpniu, za około 2 tygodnie do sprzedaży wejdzie następca tego modelu – Huawei MatePad 11.5 2025 . Producent zachwala go jako tablet rodzinny – urządzenie, z którego może korzystać kilka bliskich osób w zależności od potrzeb, a każda z nich znajdzie w urządzeniu przydatne funkcje.

Wyświetlacz ma przekątną 11,5 cala, większą rozdzielczość 2456 x 1600 (356 ppi) i jasność podwyższoną do 600 nitów. Odświeżanie obrazu sięga 120 Hz. Nowy model 2025 został też odchudzony – obudowa ma tylko 6,1 mm, choć minimalnie wzrosła masa do 515 g. Tablet wyposażony jest ponadto w cztery głośniki, łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2, ma 8 GB pamięci RAM i 256 GB wewnętrznej. Długi czas pracy zapewnia akumulator o pojemności zwiększonej do 10 100 mAh z ładowaniem 40 W. Huawei MatePad 11.5 2025 będzie oferowany w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Keyboard, a dodatkowym akcesorium jest rysik M-Pencil 3-Gen. Bogaty pakiet aplikacji dostarcza narzędzia do nauki, pracy czy rozrywki.