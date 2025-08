Poczta Polska z pilnym ostrzeżeniem. Chodzi o Pocztex

W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do spreparowanej strony phishingowej , która podszywa się pod oficjalny serwis Pocztex, usługi kurierskiej Poczty Polskiej. Celem ataku jest wyłudzenie danych osobowych użytkownika , a także numeru i innych danych karty płatniczej . Linki prowadzą do domen znajdujących się na liście ostrzeżeń CERT Polska.

Należy też zwrócić uwagę na dziwne numery telefonów z zagranicznymi prefiksami oraz nietypowe adresy stron internetowych, które tylko udają stronę Poczty Polskiej. Prawidłowy adres strony Poczty to: www.poczta-polska.pl, a adresy stron służących do śledzenia przesyłek to: www.poczta-polska.pl/sledzenie-przesylek i www.pocztex.pl/sledzenie-przesylek.