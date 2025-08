Intel Panther Lake zagrożone. Nowa litografia ze słabym uzyskiem

Wszystko wskazuje na to, że TSMC nie będzie miało konkurencji

Seria Intel Panther Lake miała pozwolić Niebieskim na powrót do lat świetności . Zwłaszcza po problemach z Intel Core 13. i 14. generacji oraz chłodnym przyjęciu rodziny Arrow Lake. Jednak zródła z łańcucha dostaw twierdzą, że tempo rozwoju tego projektu znacząco zwolniło . Szacuje się, że obecnie ilość defektów w chipach jest trzykrotnie wyższa od dopuszczalnej dla produkcji wielkoseryjnej , co stawia cały projekt pod znakiem zapytania.

Wyjaśniałoby to też wcześniejsze zapewnienia Intela, że proces produkcji 18A będzie zarezerwowany głównie na wewnętrzne potrzeby, a przełomem dla klientów zewnętrznych ma być dopiero 14A. Obecna technologia po prostu nie nadaje się najwyraźniej do zaoferowania innym podmiotom.

Nie pozostaje nic innego jak obserwowanie sytuacji. Jeśli Intel 18A nie odniesie sukcesu, może to oznaczać wycofanie się Niebieskich z wyścigu na rynku produkcji półprzewodników. Dodając do tego problemy Samsunga, pozycja TSMC się umocni - a wszyscy wiemy do czego prowadzi monopol.