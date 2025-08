Kup telewizor, a Samsung da Ci soundbar i głośnik Music Frame

Samsung dorzuca prezenty do wielkich telewizorów

W ramach oferty, przy zakupie telewizora o przekątnej od 98 do 115 cali, można otrzymać soundbar z serii Q lub B oraz głośnik Music Frame. Zestaw nagród zależy od wybranego modelu. Urządzenia te współpracują z technologią Q-Symphony, która dzięki sztucznej inteligencji zapewnia realistyczne i przestrzenne brzmienie. Rozwiązanie to jest idealne do oglądania filmów i sportu w domowym kinie.